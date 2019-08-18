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18 августа,
2019
Новости

На трех участках в Томске ограничат движение автомобилей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Движение транспорта ограничат сразу на трех участках в связи с ремонтом тепловых магистралей, сообщает мэрия Томска. 


До 20 августа будет ограничено движение транспорта с перекрытием одной полосы по улице Карла Маркса, в районе дома №47.

До 21 августа перекроют движение по улице Кривая на участке от улицы Белозерской до переулка Школьного.

До 29 августа  ограничат движение транспортных средств по улице Говорова на участке от здания № 58 до здания № 62.


Томичей  просят выбирать для движения другие пути.

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