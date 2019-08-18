На трех участках в Томске ограничат движение автомобилей

Движение транспорта ограничат сразу на трех участках в связи с ремонтом тепловых магистралей, сообщает мэрия Томска.





До 20 августа будет ограничено движение транспорта с перекрытием одной полосы по улице Карла Маркса, в районе дома №47.



До 21 августа перекроют движение по улице Кривая на участке от улицы Белозерской до переулка Школьного.

До 29 августа ограничат движение транспортных средств по улице Говорова на участке от здания № 58 до здания № 62.





Томичей просят выбирать для движения другие пути.