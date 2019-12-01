На трассе в Красноярском крае погибла семья из пяти человек

В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает УМВД по Красноярскому краю.

В Уярском районе Красноярского края столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом находились пять человек – все они, включая троих несовершеннолетних, погибли.





«ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь". Легковой автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN», — сообщили в УМВД.





Следователи по Красноярскому краю по факту ДТП в Уярском районе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».





Для выяснения причин и обстоятельств аварии назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.





По информации ТАСС, в Единой дежурно-диспетчерской службе района уточнили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор.