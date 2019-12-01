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01 декабря,
2019
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Новости

На трассе в Красноярском крае погибла семья из пяти человек

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает УМВД по Красноярскому краю.

На трассе в Красноярском крае погибла семья из пяти человек
Фото: vk.com/kraschp

В Уярском районе Красноярского края столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом находились пять человек – все они, включая троих несовершеннолетних, погибли. 


«ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь". Легковой автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN», — сообщили в УМВД. 


Следователи по Красноярскому краю по факту ДТП в Уярском районе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».


Для выяснения причин и обстоятельств аварии назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.


По информации ТАСС, в Единой дежурно-диспетчерской службе района уточнили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор.

На трассе в Красноярском крае погибла семья из пяти человек
На трассе в Красноярском крае погибла семья из пяти человек
На трассе в Красноярском крае погибла семья из пяти человек
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