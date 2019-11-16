На трассе в Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами
Рейсовый автобус, в котором находились 20 пассажиров, загорелся сегодня ночью на трассе Алтайского края. Автобус следовал из Белокурихи в Междуреченск. Об этом сообщает УМВД по Алтайскому краю. Водитель успел высадить всех пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал.
Предварительно установлено, что в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Водитель, мужчина 1983 года рождения, успел высадить пассажиров, — отметили в пресс-службе УМВД по региону.
Возгорание произошло на дороге Бийск-Целинное недалеко от поселка Первомайское. Сотрудники полиции разместили пассажиров на ближайшей заправочной станции, куда был направлен запасной автобус из Белокурихи. Возгорание локализовано сотрудниками МЧС.
Сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы.
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