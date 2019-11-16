На трассе в Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами

Рейсовый автобус, в котором находились 20 пассажиров, загорелся сегодня ночью на трассе Алтайского края. Автобус следовал из Белокурихи в Междуреченск. Об этом сообщает УМВД по Алтайскому краю. Водитель успел высадить всех пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал.