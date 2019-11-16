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16 ноября,
2019
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На трассе в Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Рейсовый автобус, в котором находились 20 пассажиров, загорелся сегодня ночью на трассе Алтайского края. Автобус следовал из Белокурихи в Междуреченск. Об этом сообщает УМВД по Алтайскому краю. Водитель успел высадить всех пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал.

На трассе в Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами
Фото: vk.com/belokuriha_info

Предварительно установлено, что в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Водитель, мужчина 1983 года рождения, успел высадить пассажиров, — отметили в пресс-службе УМВД по региону. 

Возгорание произошло на дороге Бийск-Целинное недалеко от поселка Первомайское. Сотрудники полиции разместили пассажиров на ближайшей заправочной станции, куда был направлен запасной автобус из Белокурихи. Возгорание локализовано сотрудниками МЧС. 


Сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы.

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