На томской трассе столкнулись два грузовых автомобиля

Вчера вечером на трассе Томск-Мариинск Томской области произошло ДТП. Столкнулись два грузовых автомобиля марок «Донг Фенг» и «Фав». По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения — водитель «Донг Фенга» - двигался от деревни Мазалово в сторону Томска и столкнулся с автомобилем «Фав». Им управлял мужчина 1969 года рождения и совершал поворот налево, когда произошло столкновение.







«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя были госпитализированы в медицинское учреждение города Томска», — сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.







Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и просят очевидцев аварии обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по телефону 8 (3822) 664-422 либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону 8 (3822) 795-200.