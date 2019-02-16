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16 февраля,
2019
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На томской трассе столкнулись два грузовых автомобиля

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Вчера вечером на трассе Томск-Мариинск Томской области произошло ДТП. Столкнулись два грузовых автомобиля марок «Донг Фенг» и «Фав». По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения — водитель «Донг Фенга» - двигался от деревни Мазалово в сторону Томска и столкнулся с автомобилем «Фав». Им управлял мужчина 1969 года рождения и совершал поворот налево, когда произошло столкновение.


«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя были госпитализированы в медицинское учреждение города Томска», — сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.


Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и просят очевидцев аварии обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по телефону 8 (3822) 664-422 либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону 8 (3822) 795-200. 

На томской трассе столкнулись два грузовых автомобиля
Фото: 70.мвд.рф
На томской трассе столкнулись два грузовых автомобиля
Фото: 70.мвд.рф
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