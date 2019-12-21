На томского активиста завели дело за репост в Instagram

На томского активиста завели дело об административном нарушении за оскорбление власти. Сергей Чайковский разместил пост на своей странице в Instagram с выступлением спикера палаты США.

На меня завели дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ за публикацию видео выступления спикера палаты представителей США Нэнси Пелеси, где спикер заявляет о том, что все дороги импичмента Дональда Трампа ведут к Путину, и о том, что Россия получает выгоду от задержки военной помощи Украине от США. Я сделал репост в социальной сети instagram с подписью на английском языке, где обратился к миссис Пелоси, пообещав, что Владимир Путин ответит за военные преступления на Украине, и сообщил, что молодые люди России работают на улучшение отношений с США. Своими действиями я реализовал статью 29 Конституции РФ и статьи 18-19 Всеобщей декларации прав человека ООН от 10 декабря 1948 года, где каждому человеку гарантированы свобода слова, мысли и право на реализацию этих свобод, — рассказал ТВ2 Сергей Чайковский.

Сотрудники полиции составили протокол по статье о «неуважении к власти» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) на директора НКО «Национальное бюро развития демократии» Сергея Чайковского. По словам активиста, его необоснованно привлекли к административной ответственности. Он считает, что на него подал заявление Тимур Булатов. Тимур Булатов является участником общественного движения «Первый нравственный российский фронт» и известен как один из борцов с ЛГБТ-сообществом в России.





«Я недавно написал заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга на Тимура Булатова по ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбление в сети Интернет. Булатов угрожал мне убийством, неоднократно звонил на личный номер и заверял, что скоро меня посадят в тюрьму сотрудники ФСБ и МВД. О данных действиях я сообщал в МВД и прокуратуру, просил возбудить уголовное дело за угрозу убийством, но мне было отказано. Возможно, это месть Тимура Булатова на мое заявление в прокуратуру», — пояснил Сергей Чайковский.





Напомним, Сергей Чайковский известен тем, что смог добиться ликвидации фонда «Социальная справедливость», связанного с «Отрядами Путина». Благодаря его проверке в декабре прошлого года краснодарский суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации благотворительного фонда.





Последние два месяца Сергей временно проживал в Москве. Он попросил, чтобы дело отправили в Советский районный суд Томска.









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