На томского адвоката возбудили дело за присвоение денег, предназначавшихся для взятки силовикам

Томский региональный СК возбудил уголовное дело в отношении адвоката, которого подозревают в мошенничестве.





По предварительным данным, мужчина в октябре 2018 года предложил своему клиенту дать взятку следователю. Он убедил клиента, что взамен силовики помогут в решении гражданско-правового спора с контрагентом, задолжавшим крупную сумму.





«Адвокат, не имея намерений передавать взятку сотрудникам правоохранительных органов и тем самым вводя в заблуждение своего клиента, получил от него денежные средства в размере 500 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщили в ведомстве.





Дело по статье «мошенничество» в отношении адвоката возбудили по материалам областного УФСБ. Сейчас продолжается сбор доказательств и расследование дела.