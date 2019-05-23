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23 мая,
2019
Новости

На томского адвоката возбудили дело за присвоение денег, предназначавшихся для взятки силовикам

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томский региональный СК возбудил уголовное дело в отношении адвоката, которого подозревают в мошенничестве.


По предварительным данным, мужчина в октябре 2018 года предложил своему клиенту дать взятку следователю. Он убедил клиента, что взамен силовики помогут в решении гражданско-правового спора с контрагентом, задолжавшим крупную сумму.


«Адвокат, не имея намерений передавать взятку сотрудникам правоохранительных органов и тем самым вводя в заблуждение своего клиента, получил от него денежные средства в размере 500 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщили в ведомстве.


Дело по статье «мошенничество» в отношении адвоката возбудили по материалам областного УФСБ. Сейчас продолжается сбор доказательств и расследование дела.

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