На томича, прописавшего в своей квартире 27 человек, завели уголовное дело

Обвиняемый организовал себе источник дохода в виде получения от иностранных граждан денежного вознаграждения за фиктивную постановку их на учет по месту пребывания в Томске. С этой целью обвиняемый предоставлял в миграционную службу документы, свидетельствующие о пребывании в его квартире, общей площадью 45 квадратных метров, расположенной в жилом доме по улице Нахимова, иностранных мигрантов, тогда как фактически эти граждане никогда у него не проживали и сам он не имел намерения поселять их в своем жилье, — пояснили в ведомстве.