На томича, прописавшего в своей квартире 27 человек, завели уголовное дело
В Томске сотрудники прокуратуры обнаружили квартиру, где зарегистрированы 27 человек, сообщила областная прокуратура.
35-летний томич предстанет перед судом по обвинению в фиктивной постановке на учет. Хозяин 45 квадратных метров регистрировал на своей площади мигрантов и брал за это деньги.
Обвиняемый организовал себе источник дохода в виде получения от иностранных граждан денежного вознаграждения за фиктивную постановку их на учет по месту пребывания в Томске. С этой целью обвиняемый предоставлял в миграционную службу документы, свидетельствующие о пребывании в его квартире, общей площадью 45 квадратных метров, расположенной в жилом доме по улице Нахимова, иностранных мигрантов, тогда как фактически эти граждане никогда у него не проживали и сам он не имел намерения поселять их в своем жилье, — пояснили в ведомстве.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Свою вину обвиняемый еще на этапе следствия признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Кировского судебного района.
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