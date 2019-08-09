На территории опережающего развития в Северске появился первый резидент

Первый резидент зарегистрировался на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Северск». Им стала научно-производственная компания «ВАБ-70», сообщает обладминистрация.







Компания будет производить нестандартное оборудование для атомной энергии, АЭС, оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли. Проект поможет привлечь в ТОР «Северск» около 250 млн рублей инвестиций.







«На сегодняшний день заявки для получения статуса резидента ТОР «Северск» подали две компании, ведется работа с еще 13 потенциальными резидентами. Думаю, что в ближайшем будущем северская ТОР позволит использовать уникальный кадровый потенциал города в развитии новых производств», — рассказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.







Напомним, что территория опережающего развития в Северске является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании ТОР 15 февраля 2019 года.







Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году.