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09 августа,
2019
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На территории опережающего развития в Северске появился первый резидент

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

Первый резидент зарегистрировался на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Северск». Им стала научно-производственная компания «ВАБ-70», сообщает обладминистрация.


Компания будет производить нестандартное оборудование для атомной энергии, АЭС, оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли. Проект поможет привлечь в ТОР «Северск» около 250 млн рублей инвестиций.


«На сегодняшний день заявки для получения статуса резидента ТОР «Северск» подали две компании, ведется работа с еще 13 потенциальными резидентами. Думаю, что в ближайшем будущем северская ТОР позволит использовать уникальный кадровый потенциал города в развитии новых производств», — рассказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.


Напомним, что территория опережающего развития в Северске является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании ТОР 15 февраля 2019 года.


Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году.

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