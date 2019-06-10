На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки

На Степановке в микрорайоне Прибрежный (пер. Б. Хмельницкого, 11) уже неделю текут канализационные стоки прямо по дороге и тротуару. Из-за выхода стоков на поверхность около домов и в подъездах стоит крайне неприятный запах.





«Эта проблема началась зимой, когда из строя вышли насосы. И вот ситуация повторилась: звонки в службу 005 не помогают. Говорят, что в курсе проблемы, заявки были, но ничего не делается вторую неделю. Нам нечем дышать, все эти стоки текут прямиком в Ушайку», — рассказала ТВ2 местная жительница Екатерина.





По информации мэрии, выход сточных вод происходит из-за ненормативного состояния канализационно-насосной станции, расположенной в переулке Богдана Хмельницкого, и сетей водоотведения, которые засорились. Ранее собственник КНС был не определен, и администрация города направила в «Томскводоканал» акт приема-передачи, ответа на который не поступило.





«По состоянию на 10 июня мер по надлежащему водоотведению сточных вод не принято, выход на рельеф продолжается, акт приема-передачи в администрацию города Томска не возвращен, взимание платы за водоотведение, в состав которой включены затраты на транспортировку стоков, осуществляются. На основании вышеизложенного информация о ситуации в переулке Богдана Хмельницкого направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в ответе заммэра Владимира Брюханцева.





В свою очередь, руководитель пресс-службы «Томскводоканала» Юлия Перковская рассказала, что станцию построил застройщик, но в собственность городу не передал. Ранее ее обслуживанием занималась ТСЖ, а сейчас это бесхозный объект.





«Сейчас город пытается передать нам объект, который не находится в муниципальной собственности. Объект, который находится в неработоспособном состоянии, а его ремонт требует серьезных затрат. На станции нужно менять оба агрегата, электрическое оборудование. Она не герметична, то есть по сути плавает в собственных стоках, отсутствует грузоподъемное оборудование, а все работы проводятся с риском для жизни. Зимой наши специалисты в рамках социального партнерства заменили один из агрегатов. Сейчас, видимо, он снова вышел из строя. Вполне вероятно, что сейчас мы в рамках социального партнерства опять придем на помощь», — рассказала Юлия Перковская.