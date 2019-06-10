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10 июня,
2019
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Новости

На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

На Степановке в микрорайоне Прибрежный (пер. Б. Хмельницкого, 11) уже неделю текут канализационные стоки прямо по дороге и тротуару. Из-за выхода стоков на поверхность около домов и в подъездах стоит крайне неприятный запах.


«Эта проблема началась зимой, когда из строя вышли насосы. И вот ситуация повторилась: звонки в службу 005 не помогают. Говорят, что в курсе проблемы, заявки были, но ничего не делается вторую неделю. Нам нечем дышать, все эти стоки текут прямиком в Ушайку», — рассказала ТВ2 местная жительница Екатерина.


По информации мэрии, выход сточных вод происходит из-за ненормативного состояния канализационно-насосной станции, расположенной в переулке Богдана Хмельницкого, и сетей водоотведения, которые засорились. Ранее собственник КНС был не определен, и администрация города направила в «Томскводоканал» акт приема-передачи, ответа на который не поступило.


«По состоянию на 10 июня мер по надлежащему водоотведению сточных вод не принято, выход на рельеф продолжается, акт приема-передачи в администрацию города Томска не возвращен, взимание платы за водоотведение, в состав которой включены затраты на транспортировку стоков, осуществляются. На основании вышеизложенного информация о ситуации в переулке Богдана Хмельницкого направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в ответе заммэра Владимира Брюханцева.


В свою очередь, руководитель пресс-службы «Томскводоканала» Юлия Перковская рассказала, что станцию построил застройщик, но в собственность городу не передал. Ранее ее обслуживанием занималась ТСЖ, а сейчас это бесхозный объект.


«Сейчас город пытается передать нам объект, который не находится в муниципальной собственности. Объект, который находится в неработоспособном состоянии, а его ремонт требует серьезных затрат. На станции нужно менять оба агрегата, электрическое оборудование. Она не герметична, то есть по сути плавает в собственных стоках, отсутствует грузоподъемное оборудование, а все работы проводятся с риском для жизни. Зимой наши специалисты в рамках социального партнерства заменили один из агрегатов. Сейчас, видимо, он снова вышел из строя. Вполне вероятно, что сейчас мы в рамках социального партнерства опять придем на помощь», — рассказала Юлия Перковская.

На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки
На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки
На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки
На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки
На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки
На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки
На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки
На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки

В свою очередь, активисты регионального ОНФ отмечают, что только за последний год к ним поступали жалобы от жителей четырех новых микрорайонов города, которые периодически заливает канализационными стоками. Затапливаются территории микрорайона Зазеркалье в конце Иркутского тракта, 204а-214, микрорайонов Прибрежный (пер. Б. Хмельницкого, 5-12) и Школьный (улица Энергетиков, 13а-15а) на Степановке, микрорайона Весенний по переулку Нижний, 45-49.


«Разлив канализационных стоков – это не только антисанитария, неприятные запахи, но и отравление почвы, рек, зеленых насаждений. Все это пагубно сказывается на здоровье людей, проживающих в этих микрорайонах, — подчеркивает активист ОНФ Екатерина Радионова. — У нас возникает вопрос: как в Томске строятся и принимаются новые жилые микрорайоны с бесхозными либо неисправными очистными сооружениям, КНС? И почему томичи, покупая жилье в новых домах, вынуждены жить рядом с нечистотами, дышать зловониями? В решении этих вопросов более принципиальную позицию должны занимать контрольно-надзорные органы и природоохранные структуры. Мы будем добиваться, чтобы исправная работа канализационно-насосных станций в этих микрорайонах стала объектом пристального внимания со стороны профильных органов власти и коммунальных служб». 

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