На Степановке вторую неделю по тротуару текут канализационные стоки
На Степановке в микрорайоне Прибрежный (пер. Б. Хмельницкого, 11) уже неделю текут канализационные стоки прямо по дороге и тротуару. Из-за выхода стоков на поверхность около домов и в подъездах стоит крайне неприятный запах.
«Эта проблема началась зимой, когда из строя вышли насосы. И вот ситуация повторилась: звонки в службу 005 не помогают. Говорят, что в курсе проблемы, заявки были, но ничего не делается вторую неделю. Нам нечем дышать, все эти стоки текут прямиком в Ушайку», — рассказала ТВ2 местная жительница Екатерина.
По информации мэрии, выход сточных вод происходит из-за ненормативного состояния канализационно-насосной станции, расположенной в переулке Богдана Хмельницкого, и сетей водоотведения, которые засорились. Ранее собственник КНС был не определен, и администрация города направила в «Томскводоканал» акт приема-передачи, ответа на который не поступило.
«По состоянию на 10 июня мер по надлежащему водоотведению сточных вод не принято, выход на рельеф продолжается, акт приема-передачи в администрацию города Томска не возвращен, взимание платы за водоотведение, в состав которой включены затраты на транспортировку стоков, осуществляются. На основании вышеизложенного информация о ситуации в переулке Богдана Хмельницкого направлена в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в ответе заммэра Владимира Брюханцева.
В свою очередь, руководитель пресс-службы «Томскводоканала» Юлия Перковская рассказала, что станцию построил застройщик, но в собственность городу не передал. Ранее ее обслуживанием занималась ТСЖ, а сейчас это бесхозный объект.
«Сейчас город пытается передать нам объект, который не находится в муниципальной собственности. Объект, который находится в неработоспособном состоянии, а его ремонт требует серьезных затрат. На станции нужно менять оба агрегата, электрическое оборудование. Она не герметична, то есть по сути плавает в собственных стоках, отсутствует грузоподъемное оборудование, а все работы проводятся с риском для жизни. Зимой наши специалисты в рамках социального партнерства заменили один из агрегатов. Сейчас, видимо, он снова вышел из строя. Вполне вероятно, что сейчас мы в рамках социального партнерства опять придем на помощь», — рассказала Юлия Перковская.
В свою очередь, активисты регионального ОНФ отмечают, что только за последний год к ним поступали жалобы от жителей четырех новых микрорайонов города, которые периодически заливает канализационными стоками. Затапливаются территории микрорайона Зазеркалье в конце Иркутского тракта, 204а-214, микрорайонов Прибрежный (пер. Б. Хмельницкого, 5-12) и Школьный (улица Энергетиков, 13а-15а) на Степановке, микрорайона Весенний по переулку Нижний, 45-49.
«Разлив канализационных стоков – это не только антисанитария, неприятные запахи, но и отравление почвы, рек, зеленых насаждений. Все это пагубно сказывается на здоровье людей, проживающих в этих микрорайонах, — подчеркивает активист ОНФ Екатерина Радионова. — У нас возникает вопрос: как в Томске строятся и принимаются новые жилые микрорайоны с бесхозными либо неисправными очистными сооружениям, КНС? И почему томичи, покупая жилье в новых домах, вынуждены жить рядом с нечистотами, дышать зловониями? В решении этих вопросов более принципиальную позицию должны занимать контрольно-надзорные органы и природоохранные структуры. Мы будем добиваться, чтобы исправная работа канализационно-насосных станций в этих микрорайонах стала объектом пристального внимания со стороны профильных органов власти и коммунальных служб».
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