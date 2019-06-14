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14 июня,
2019
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На российских трассах разрешат скорость 130 км/ч

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Российский дорожный НИИ готовит поправки в ГОСТ, которые позволят устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Об этом сообщает РБК.

На российских трассах разрешат скорость 130 км/ч

В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч. Пока речь идет только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»), оператором которых является государственная компания «Автодор».


Для повышения скоростного лимита должны быть определенные условия. Так, на дороге не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи. Помимо этого, в случае серьезной непогоды (снегопада или ливней) скорость должна ограничиваться. На дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Все эти критерии появятся в новом ГОСТе впервые.


При обнаружении чрезмерной колейности или повышенной аварийности повышенный скоростной режим будет отменен.


В настоящее время максимально разрешенная скорость на российских дорогах — 110 км/ч. Речь идет о лимите для легковых автомобилей и мотоциклов на автомагистралях.


В свою очередь координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «Коммерсанту», что новый ГОСТ «теоретически» нужен, однако не многие российские магистрали будут соответствовать его требованиям. В качестве примера он привел трассу М-4, где есть колея.

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