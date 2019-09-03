На проспекте Ленина изменится озеленение

Специалисты проанализировали существующее озеленение и предложили улучшить структуру из рядовых посадок липы и «живых» изгородей из сирени дополнительным ярусом высоких кустарников, которые будут защищать пешеходов от пыли и выхлопных газов с проезжей части. Кроме того, они предлагают провести эксперимент с заменой травяного покрытия на низкорослые кустарники на узких газонах вдоль Университетской рощи по пр. Ленина. Изменения могут коснуться и липовых аллей, посаженных к 400-летию Томска. Специалисты предлагают увеличить их количество и восстановить «живые» изгороди из сирени, посадить калину, дерен, альпийскую смородину и спирею японскую.



В Лагерном саду предлагают сделать акцент на хвойные деревья – кедры и ели, и посадить декоративные кустарники – смородину альпийскую, калину и сирень. Цветочную зону могут сформировать рабатки из многолетней хосты и однолетних цветов – центральный партер и клумбы между стелами могут заполнить оранжевые бархатцы, фиолетовые иризине, кохия, цинерария, седум и алый бальзамин. Ко Дню Победы декоративные зоны Лагерного сада планируют заполнить окрашенной щепой, гирляндами из лапника и цветами в горшках.



«В ближайшие несколько лет нам предстоит большая и серьезная работа по модернизации озеленения на центральном проспекте города и в Лагерном саду общей площадью почти 120 тысяч «квадратов». Подойти к этому сегодня нужно скрупулезно и ответственно, учесть мнения профессионалов и заинтересованных томичей. В будущем необходимо разработать подобные концепции для всего города, подчеркивая уникальность Томска», — цитирует пресс-служба мэрии Ивана Кляйна.



Утвердить разработанную концепцию предстоит мэру Ивану Кляйну и членам городской ландшафтной комиссии. Первые деревья и кустарники высадят уже наступившей осенью, весной следующего года выполнят цветочное оформление, а летом восстановят газоны.