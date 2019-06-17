На проспекте Комсомольском ограничили скорость до 40 км/ч

Ограничение скорости до 40 километров в час ввели на проспекте Комсомольском, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Скорость будет ограничена на участке от улицы Сибирской до переулка Мариинского, который по итогам последних полутора лет был признан участком концентрации ДТП. Зачастую причинами столкновений автомобилей становилось превышение скорости и выезд на встречную полосу движения.





Месяцем ранее на указанном участке проспекта Комсомольского нанесли желтую разметку. По мнению ГИБДД, такое решение позволит снизить аварийность.





Добавим, что также скорость движения ограничена на проспекте Ленина, на участке дороги от улицы Герцена до проспекта Кирова.





Ранее за ограничение скорости на данном участке выступала и мэрия. Сейчас в Томске разрешенная скорость - до 60 километров в час. Однако фактически многие водители едут по проспекту Комсомольскому со скоростью 70-80 км/ч. При этом средняя скорость движения по нему в часы пик составляет 5-7 километров в час.



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