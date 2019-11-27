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На проспекте Фрунзе троллейбус врезался в припаркованный грузовик
18 часов назад
ДТП произошло сегодня, 26 ноября, около 10.55 на проспекте Фрунзе, 23. По предварительной информации, троллейбус врезался в припаркованный на обочине грузовик Mitsubishi Canter. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
«В момент ДТП в троллейбусе предварительно находились 5 пассажиров. В результате происшествия водитель автомобиля Mitsubishi осмотрен на месте врачами скорой медицинской помощи. Пассажирам троллейбуса медицинская помощь не понадобилась», — говорится в сообщении.
В УМВД призывают водителей быть осторожными и учитывать при поездках сложившиеся погодные условия.
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