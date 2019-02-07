Добрые новости
07 февраля,
2019
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Новости

На Профсоюзной произошел пожар. Два человека погибли, еще двое в больнице

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Серьезный пожар произошел на улице Профсоюзная, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В результате двое человек погибли, еще двое жильцов дома были госпитализированы.

На Профсоюзной произошел пожар. Два человека погибли, еще двое в больнице
На Профсоюзной произошел пожар. Два человека погибли, еще двое в больнице
На Профсоюзной произошел пожар. Два человека погибли, еще двое в больнице
На Профсоюзной произошел пожар. Два человека погибли, еще двое в больнице
На Профсоюзной произошел пожар. Два человека погибли, еще двое в больнице
На Профсоюзной произошел пожар. Два человека погибли, еще двое в больнице

Сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме поступило 7 февраля в 6.00. На момент прибытия первого подразделения в одном из подъездов горела квартира на первом этаже, огонь вышел в тамбур и перекинулся на крышу. Пожару присвоили второй ранг сложности, на место направлены дополнительные силы из всех пожарно-спасательных частей города. В 6:43 огонь полностью ликвидировали. 


Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. В результате выгорела квартира на первом этаже, огонь повредил тамбур и частично обрешетку крыши дома. 


«Основные усилия пожарные направили на спасение жителей дома. По трехколенным лестницам через окна и по лестничному маршу были спасены 12 человек. Надышавшихся дымом 88-летнюю женщину и ее 55-летнего сына пожарные спускали по лестнице на руках. До приезда скорой помощи спасатели оказывали им первую помощь. Оба пострадавших были госпитализированы в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.


В квартире, с которой начался пожар, были обнаружены тела двух человек (мужчины и женщины). 


В ликвидации участвовали 12 единиц техники и 49 человек. Причина пожара устанавливается.

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