На пляже под Томском отдыхающие вовремя вытащили тонущую девочку

На частном пляже озера Рожневое Томского района чуть не утонул ребенок. Спасателей на посту не оказалось на месте. Об этом сообщила очевидец случившегося корреспонденту ТВ2.





Отдыхающие вовремя вытащили тонущую девочку из водоема. ЧП произошло в пятницу, 28 июня, на базе отдыха «Улыбка». Как рассказала одна из очевидцев, девочка начала тонуть, сотрудники пляжа, где купаются отдыхающие, не смогли ей помочь.





«Спасли девочку отдыхающие на пляже. Сотрудники базы отдыха говорят, что у них не пляж, а солярий, — рассказала Екатерина Гончарова. — Между тем, водоем на турбазе огорожен буйками и знака «купаться запрещено» нет».





По словам Екатерины, ребенка отвезли в детскую городскую больницу.