На пляже под Томском отдыхающие вовремя вытащили тонущую девочку

На частном пляже озера Рожневое Томского района чуть не утонул ребенок. Спасателей на посту не оказалось на месте. Об этом сообщила очевидец случившегося корреспонденту ТВ2.
Отдыхающие вовремя вытащили тонущую девочку из водоема. ЧП произошло в пятницу, 28 июня, на базе отдыха «Улыбка». Как рассказала одна из очевидцев, девочка начала тонуть, сотрудники пляжа, где купаются отдыхающие, не смогли ей помочь.
«Спасли девочку отдыхающие на пляже. Сотрудники базы отдыха говорят, что у них не пляж, а солярий, — рассказала Екатерина Гончарова. — Между тем, водоем на турбазе огорожен буйками и знака «купаться запрещено» нет».
По словам Екатерины, ребенка отвезли в детскую городскую больницу.
С наступлением летнего сезона на пляжах водоемов в разных регионах России часто происходят несчастные случаи.
По общим требованиям к содержанию пляжей, обязательным является наличие спасательной службы и медицинского обеспечения. Спасатели пляжей должны иметь соответствующую подготовку и квалификацию, уметь оказывать первую медицинскую помощь. По правилам, у спасателей должна быть яркая форма, чтобы легко их узнать. Они обязаны патрулировать территорию пляжа.
Но есть примечание к требованиям: на пляжах с небольшим риском опасности и невысоким количеством посетителей допускается отсутствие спасательной службы и медицинского персонала.
Пляж на турбазе «Улыбка» находится в частной собственности. Вход на пляж стоит 100 рублей с человека. По словам очевидцев, на пляже в день ЧП отдыхало порядка ста человек.
По данным МЧС, в Томской области утонули 12 человек с начала 2019 года. Трагические случаи произошли в местах, где купаться запрещено.
В Томске единственный пляж, где купание официально разрешено, располагается на Семейкином острове.