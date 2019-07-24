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24 июля,
2019
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На нескольких улицах Томска временно ограничат движение

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Автомобильное движение по улицам Смирнова, Клюева и Богашевскому тракту завтра, 25 июля, будет временно ограничено, передает пресс-служба администрации города Томска. В связи с проверкой камер видеонаблюдения аппаратно-программных комплексов «Автоураган ВСМ2» одна полоса движения в одну сторону будет закрыта. Движение во встречном направлении будет разрешено полностью.


«Движение транспорта будет ограничено на улице Смирнова в районе дома № 41 (между кольцом и переездом), по улице Клюева в районе дома № 44 (магазин Metro) и по Богашевскому тракту в районе дома № 22 (за Южным кладбищем, не доезжая 76-й км). Частичное перекрытие запланировано на 25 июля с 00.00 до 04.00 часов и с 10.00 до 15.00»,  — указано в сообщении.


Автомобилистов просят запланировать объездные маршруты в этот период.

На нескольких улицах Томска временно ограничат движение
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