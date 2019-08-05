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05 августа,
2019
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На несанкционированном митинге в Москве задержали свыше 600 человек

ТВ2
ТВ2
22 часа назад

Число задержанных на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму составило почти 700 человек. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитный портал «ОВД-Инфо», который проводит мониторинг действий полиции и оказывает помощь задержанным.

На несанкционированном митинге в Москве задержали свыше 600 человек
Фото: Сибирь.Реалии

По данным Сибирь.Реалии, наиболее интенсивные задержания в Москве проходили в районе Пушкинской и Трубной площадей. Оттуда много раз выезжали заполненные автозаки. Людей также забирали в полицию с бульваров, на которых акция проходила в формате «прогулки».


Среди задержанных были не только участники несогласованного мероприятия, но и сотрудники СМИ и случайные прохожие.


Правозащитники сообщают о задержании главы «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова, солиста группы «Аркадий Коц» Кирилла Медведева и нескольких муниципальных депутатов.


Несколько человек пожаловались на побои. В частности, член участковой избирательной комиссии Александр Свидерский рассказал «ОВД-Инфо», что его целенаправленно били по почкам в автозаке. Задержанному по имени Дмитрий Михайлов раздавили очки.


По данным ГУ МВД столицы, в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек.


3 августа в Москве прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ходе предыдущего несанкционированного мероприятия, состоявшегося 27 июля, полиция задержала за разные нарушения более 1300 человек.


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