На Набережной Томи ограничат движение из-за легкоатлетического марафона

16 февраля с 10 до 14 часов будет прекращено движение транспорта по ул. Набережная реки Томи от пр. Ленина до здания по ул. Набережная реки Томи, 19а, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения связано с проведением в субботу спортивно-массового мероприятия - легкоатлетического забега в рамках подготовки к Томскому марафону-2019. Длина дистанции — три километра. Сбор, старт и финиш пройдут на площади у герба Томску. Организаторы ожидают не меньше 500 бегунов.





Этот забег проводится в рамках подготовки к международному Томскому легкоатлетическому марафону, который пройдет 9 июня. Прием заявок на участие уже идет. Напомним, в прошлом году томский забег собрал более двух тысяч участников из разных уголков мира и стал одним из самых ярких событий лета. Большой спортивный праздник вошел в топ-5 лучших российских марафонов после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.





Возраст участников не ограничен. Регистрация и выдача стартовых номеров начнется в 10:30 часов. Предварительная регистрация проходит на сайте Томского легкоатлетического марафона.