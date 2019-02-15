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15 февраля,
2019
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На Набережной Томи ограничат движение из-за легкоатлетического марафона

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

16 февраля с 10 до 14 часов будет прекращено движение транспорта по ул. Набережная реки Томи от пр. Ленина до здания по ул. Набережная реки Томи, 19а, сообщает пресс-служба мэрии.

На Набережной Томи ограничат движение из-за легкоатлетического марафона

Ограничение движения связано с проведением в субботу спортивно-массового мероприятия - легкоатлетического забега в рамках подготовки к Томскому марафону-2019. Длина дистанции — три километра. Сбор, старт и финиш пройдут на площади у герба Томску. Организаторы ожидают не меньше 500 бегунов.


Этот забег проводится в рамках подготовки к международному Томскому легкоатлетическому марафону, который пройдет 9 июня. Прием заявок на участие уже идет. Напомним, в прошлом году томский забег собрал более двух тысяч участников из разных уголков мира и стал одним из самых ярких событий лета. Большой спортивный праздник вошел в топ-5 лучших российских марафонов после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.


Возраст участников не ограничен. Регистрация и выдача стартовых номеров начнется в 10:30 часов. Предварительная регистрация проходит на сайте Томского легкоатлетического марафона.

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