На Московском тракте водитель грузовика насмерть сбил 19-летнего пешехода

Водитель автомобиля Hino сбил утром на Московском тракте в Томске 19-летнего пешехода. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 3 июля 2019 года около 5 часов на Московском тракте. 30-летний водитель за рулем Hino наехал на пешехода.



По предварительным данным, 19-летний молодой человек перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. От полученных травм он скончался на месте происшествия.



Обстоятельства произошедшего выясняются.



Очевидцев данного происшествия просьба звонить в ГИБДД по телефонам: 8-3822-66-44-22 и 8-3822-66-44-24.