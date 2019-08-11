На митинг в Москве за честные выборы пришли 50 тысяч человек. Есть задержанные

В Москве на проспекте Сахарова днем 10 августа прошла согласованная акция за свободные выборы. По данным независимых подсчетов организации «Белый счетчик», на нее пришли 49,9 тысячи человек.





Полиция насчитала 20 тысяч участников. На акции, несмотря на предостережения мэрии Москвы, выступили рэпер Фейс, музыкальные группы IC3PEAK и «Кровосток». Митинг завершился без крупных происшествий, по окончании многие участники отправились гулять по центру Москвы, где начались массовые задержания.





В центре внимания митингующих не только скандал с недопуском кандидатов на выборы, но и административное и уголовное преследование участников предыдущих акций. По данным сайта ОВД-Инфо, в связи с акциями 10 августа задержали 352 человека в пяти городах: в Москве — 256, в Петербурге — 79, в Ростове-на-Дону — 13, в Брянске и Сыктывкаре по два человека. Списки задержанных обновляются на сайте ОВД-Инфо.





На ночь в отделах полиции Москвы и Санкт-Петербурга остаются семь человек. Одного подростка в Петербурге отправляют в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.





Пикеты солидарности в поддержку жителей Москвы и «За честные выборы» прошли 10 августа по всей России. В некоторых городах они были согласованы. В Сибири пикеты прошли в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске. Томичи вышли в одиночные пикеты у Сквера памяти с плакатами «Допускайте, а не сажайте», «Он вор», «Я Мы Россия», «Путинизм – это: ложь, грабеж, геноцид, террор народа, диктатура».





Напомним, во время первой акции, 27 июля, в Москве, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении полицейских. 3 августа еще до начала акции полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком также отказался зарегистрировать кандидатом. Позже ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.



Ранее, 27 июля и 3 августа, акции «Вернем себе право на выборы» проводились в столице в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы якобы из-за нарушений при сборе подписей.





Читайте по теме:

​

В Москве проходит акция за честные выборы. Фото

«Впереди была полиция, позади была полиция, сбоку был забор»: томич о задержаниях 27 июля в Москве​

Левада-Центр: треть москвичей поддерживают недавние акции протеста

Красноярский избирком отказал в регистрации трем независимым кандидатам

Голодающий экс-кандидат в мэры Новосибирска проиграл суд за право регистрации

НЕ СТЫДНО!​