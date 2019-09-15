На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли сквер ангелов

«Здесь же установлены светомузыкальная башня, ротонда и амфитеатр – одноэтажное сооружение в виде холма с витражным фасадом, где размещена комната матери и ребенка. Вторая часть сквера предназначена для спокойного отдыха, где обустроены лужайки и прогулочные дорожки, а также часовня «В скорбях и печалях Утешение», - пишет портал.

Сквер проектировал американский ландшафтный дизайнер Джон Вайдманн. Площадь сквера – почти два гектара. На ней высадили 60 сосен (по количеству погибших на пожаре), сделали стену с водопадом, через которую можно пройти к интерактивным фонтанам.

На месте ТЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 60 человек, открыли сквер ангелов. О строительстве этого объекта чиновников попросили родственники погибших, название ему дали они же, сообщают Сибирь.Реалии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что задачей было сделать не место скорби, а «место памяти и силы».





«Я очень надеюсь, что каждый зашедший сюда поймет, что надо ценить жизнь человека, уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка. Поэтому здесь очень много мест для отдыха детей», – сказал Сергей Цивилев во время открытия.





В полдень в новом сквере ждут горожан. Весь день здесь будет играть местный симфонический оркестр.





Отметим, сразу после трагедии в Кемерове ульяновские кузнецы начали создавать кованое вишневое дерево. К акции присоединились мастера со всей России и зарубежья: вишенки для пятиметрового дерева памяти и скорби создавали более сотни мастеров из Геленджика, Новочебоксарска, Якутска, Елецка, Стерлитамака, Казани, Череповца, Томска, Нижнего Тагила, Озерска, Перми, Липецка и многих других российских городов. Для кованой «Зимней вишни» не нашлось места в сквере.





Памятник привезли в Кемерово в марте, но до сих пор нигде не установили. Сибирь.Реалии приводят слова губернатора Сергея Цивилева, который считает, что кованому дереву в Кемерове не место, поэтому его отвезут в Новокузнецк и установят возле строящегося Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра МЧС.





«Туда приезжают спасатели со всей страны. Пусть они ходят мимо этого дерева, думают. Они должны на этом воспитываться, чтобы такого больше не было. Они со всей страны будут приезжать, проходить обучение и им всегда будет оно (кованое дерево – прим. ред.) напоминать: этого не должно быть, этого никогда не должно повториться», – сказал Сергей Цивелев.





Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Предположительно причиной стало короткое замыкание. Противопожарная сигнализация не сработала, а эвакуационные выходы были заблокированы. В ТЦ погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел, под арестом 15 человек, среди них экс-глава главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов.