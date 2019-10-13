На месте закрывшегося томского завода построят ЖК за 1,5 млрд рублей

Компания «Вира» планирует вложить порядка 1,5 млрд рублей в строительство комплекса жилой площадью 50 тыс. квадратных метров на месте закрывшегося Томского завода измерительной аппаратуры. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на совладельца компании Рината Аминова.

«Мы планируем построить комплекс с жилой площадью около 50 тыс. кв. метров с подземными парковками. Высотность домов — до 17 этажей, сегмент жилья — средний и выше среднего. На территории комплекса также будет детский сад на 145 мест», — сказал Ринат Аминов.





По его словам, реализовать проект планируют в 2020-2021 годах.





Ранее собственник земельного участка обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке, чтобы перевести территорию промышленного назначения, расположенную на улице Войкова, 51, в территорию общественно-жилого назначения.





По данным администрации, члены комиссии согласовали обращение собственника. Вскоре обращение обсудят на публичных слушаниях думы Томска.





«Анализ показал, что территория не перегружена жилыми домами, что позволяет разместить здесь жилой комплекс: неподалеку расположены три здания школы (№№ 2, 16 и 45), четыре корпуса детских сада (№№71, 92, 46) и две поликлиники (№3 и НИИ Курортологии). Кроме того, в перспективе территорию школы № 45 можно существенно увеличить путем присоединения дополнительного земельного участка и провести реконструкцию здания», — говорится в сообщении мэрии.





Напомним, в 2018 году Томский завод измерительной аппаратуры был продан за 32,5 млн рублей, почти в девять раз ниже стартовой стоимости.





На торги единым лотом выставили почти все имущество завода: нежилые здания (введены в 1937-1992 годах: очистные сооружения, компрессорная, заводоуправление, энергомеханическая служба, производственные корпуса, склады); артезианские скважины; линии электропередачи; оборудование (автоматические линии, станки, виброустановки, камеры, насосы, печи). Завод расположен на западной окраине Томска вблизи реки Томь, окружен, в основном, жилой застройкой.





ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» — индустриальное оборонное предприятие производства электротехнической продукции. Действовал с 1942 по 2014 гг.