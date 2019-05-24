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24 мая,
2019
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Новости

На месте Дзержинского рынка в Томске к июлю создадут зону отдыха

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Работы по благоустройству начнутся в начале июня во дворе жилых домов по улице Дзержинского, 34 и 34б, где ранее располагалась территория рынка, сообщает мэрия. 


Сейчас на участках идут подготовительные работы, расчистка территории. Для обустройства зоны отдыха здесь нужно снести около 30 железных гаражей и хозпостроек.  


«На прошлой неделе силами жильцов здесь было снесено около 10 гаражей, эта работа продолжается и сейчас с привлечением подрядных организаций. Территорию необходимо освободить до 1 июня», - сообщают в мэрии Томска.  


Предполагается, что на месте снесенных гаражей разобьют газон, детскую площадку, лавочки. Проезды заасфальтируют, уложат тротуарную плитку. Работы проведет подрядчик по заказу администрации Кировского района. Их планируется завершить до 1 июля. 


Дзержинский рынок был ликвидирован в 2016 году по поручению мэра Томска Ивана Кляйна. Тогда были отремонтированы тротуары, проведена реконструкция зеленых насаждений и газонов, созданы парковочные места, введено одностороннее движение автомобилей. На этом участке расположены 10 жилых многоквартирных домов. Ремонт фасадов жилых домов и благоустройство внутридворовых территорий - следующий этап благоустройства улицы.  

Дзержинский рынок
Дзержинский рынок
Фото: архивное
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