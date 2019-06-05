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05 июня,
2019
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На ЛПК Томской области пройдут внеплановые проверки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На лесопромышленных предприятиях региона пройдут внеплановые проверки. Специалисты МЧС и прокуратуры узнают, как именно компании соблюдают правила пожарной безопасности. Причина проверок — крупный пожар, произошедший в мае.

На ЛПК Томской области пройдут внеплановые проверки

В настоящее время в Томской области работают 400 лесопромышленных предприятий. Большинство из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с законом внеплановая проверка возможна только при наличии какого-то основания.


«Сейчас органы прокуратуры планируют проведение внеплановых проверок и привлечь к ним специалистов МЧС. Пожар на подобных объектах может привести к серьезным последствиям. Если бы вы были на предприятии «Рускитинвест» в Асиновском районе, то там на территории предприятия конца и края не видно: все в древесине», — сказал начальник отдела госнадзора в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС регионального управления МЧС Алексей Пашин.


По его словам, МЧС также организует плановые проверки предприятий в отрасли ЛПК в следующем году.

Напомним, сообщение о возгорании в поселке 2-й ЛПК поступило в региональное МЧС 20 мая в 15.25. Загорелись пиломатериалы, сложенные на улице, и опилки. Пожару был присвоен повышенный 4-й номер сложности. Пожарные более 16 часов тушили горящие лесоматериалы. В огне никто не пострадал. Причину возгорания должен был устанавливать государственный пожарный надзор. 


При этом на момент пожара было не известно, кому именно принадлежит сгоревшая древесина. В компании «Томлесдрев», чья производственная площадка находится в непосредственной близости, рассказали, что пожар произошел не на их территории. Оперативно на этот вопрос не смогла ответить и администрация города.


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