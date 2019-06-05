На ЛПК Томской области пройдут внеплановые проверки

На лесопромышленных предприятиях региона пройдут внеплановые проверки. Специалисты МЧС и прокуратуры узнают, как именно компании соблюдают правила пожарной безопасности. Причина проверок — крупный пожар, произошедший в мае.

В настоящее время в Томской области работают 400 лесопромышленных предприятий. Большинство из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с законом внеплановая проверка возможна только при наличии какого-то основания.





«Сейчас органы прокуратуры планируют проведение внеплановых проверок и привлечь к ним специалистов МЧС. Пожар на подобных объектах может привести к серьезным последствиям. Если бы вы были на предприятии «Рускитинвест» в Асиновском районе, то там на территории предприятия конца и края не видно: все в древесине», — сказал начальник отдела госнадзора в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС регионального управления МЧС Алексей Пашин.





По его словам, МЧС также организует плановые проверки предприятий в отрасли ЛПК в следующем году.