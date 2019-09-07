На Ленина столкнулись две иномарки, четыре человека получили травмы

Toyota Corolla и Kia Rio столкнулись на проспекте Ленина в субботу утром. Четыре человека доставлены в больницу.

По данным регионального УМВД, ДТП произошло 7 сентября 2019 года, около 5 часов 10 минут, на проспекте Ленина, 15. Обстоятельства происшествия выясняются.



ГИБДД просит свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить в отдел по телефону: 27-16-24, 66-44-22, 66-44-24.







По словам очевидцев, один из водителей был нетрезв и пытался проехать на красный сигнал светофора. При этом скорость автомобиля составляла больше 100 километров в час.







«Второй автомобиль двигался навстречу и хотел под стрелку повернуть налево. После столкновения Kia отлетела в столб. Водителя зажало. МЧС полчаса ковыряли гидравликой. Это то, что я знаю. Был на месте ДТП», — пишут в группе Регион 70.