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16 марта,
2019
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На ледовых переправах в Томской области снизился тоннаж

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

С 15 марта на ледовой переправе через реку Обь в городе Колпашево Томской области изменился тоннаж, сообщает сайт местной администрации. Для легковых автомобилей максимальная масса прохода ограничена до 5 тонн. На грузовой полосе ограничение составляет 25 тонн.


Также ограничение в 30 тонн установлено на ледовой переправе через реку Кеть и протоку Северская на автозимнике «Тогур – Север – Дальнее – Куржино – Копыловка».

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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