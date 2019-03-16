На ледовых переправах в Томской области снизился тоннаж

С 15 марта на ледовой переправе через реку Обь в городе Колпашево Томской области изменился тоннаж, сообщает сайт местной администрации. Для легковых автомобилей максимальная масса прохода ограничена до 5 тонн. На грузовой полосе ограничение составляет 25 тонн.







Также ограничение в 30 тонн установлено на ледовой переправе через реку Кеть и протоку Северская на автозимнике «Тогур – Север – Дальнее – Куржино – Копыловка».

