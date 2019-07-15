На Кузбассе наказали за неуважение к власти за пост с новостью о неуважении к власти

В Новокузнецке полиция составила протокол о неуважении к власти на местного активиста Игоря Горланова за публикацию о новости о первом штрафе за неуважение к власти. Об этом мужчина сообщил на своей странице во «Вконтакте».





По его словам, претензии со стороны силовиков появились после апрельской публикации Горланова , в которой он разместил на странице ссылку на новость «Медиазоны» о жителе Новогородской области Юрии Картыжеве, которого первым в России оштрафовали за неуважение к власти за пост с фразой «Путин — сказочный *******». При публикации Игорь Горланов добавил в пост цитату из новости, но привел оригинальное слово из фразы про президента. Также прикрепил к записи видео, в котором президент Владимир Путин говорит «Сейчас же не 37-й год — что хочешь, то и говори, тем более в интернете, «черный воронок» за тобой завтра не приедет».





«Оказывается, на меня завели дело о «явном» неуважении к органам власти из-за новости о «явном» неуважении к президенту Путину. По мнению участвующих в производстве дела представителей ФСБ, ЦПЭ и МВД, Путин — орган власти, которого я оскорбил. Ну хорошо, раз Путин «потерпевший», буду требовать его явки в суд, который назначен на 24 июля 2019», — пишет Игорь Горланов.





Протокол на активиста составили по части 3 статьи 20.1 КоАП. Суд по делу назначен на 24 июля.