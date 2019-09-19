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19 сентября,
2019
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На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Комплексное благоустройство улицы Красноармейской продолжается в Томске. В рамках работ будут отремонтированы пешеходные зоны, покрашены фасады, снесены аварийные дома. А также проведено озеленение и смонтировано уличное освещение.

На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству

Благоустройство выполняется в рамках программы «Наш Томск». Финансирование составило 100 млн рублей, деньги выделялись из областного бюджета. 


Первый этап работ начался в 2019 году на участке Красноармейской от Фрунзе до Кирова. Компании-подрядчики «Кузбассдорстрой» и «ГрадСтрой» приступили к работам в середине августа. В настоящее время строители демонтировали старые тротуары на обеих сторонах улицы и начали укладку нового вида тротуарной плитки, выпущенной ЗКПД «ТДСК». 

«Этот участок был в архиаварийном состоянии. После того как здесь расчистили место на тротуаре, стало очевидно, сколько работы еще остается: и в части фасадов, и в части зеленых насаждений, и общественные пространства. Я вынужден выступить с резкой критикой работы, что я говорил и мэру, потому что так нельзя делать. Разрыли все с обеих сторон, фактически парализовав движение пешеходов», — подчеркнул Евгений Паршуто.

На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству

По словам вице-губернатора, также необходимо ускорить работу по сносу аварийных домов.


«Снесено пока только два дома из восьми. А еще нужно покрасить фасады, модернизировать уличное освещение и спрятать под землю коммуникации сотовых операторов. Времени в обрез, а работы не стартовали», — отметил Евгений Паршуто.


В мэрии пообещали завершить благоустройство до ноября. Как отметили в пресс-службе, с 8 часов 19 сентября до 24 часов 26 сентября будет затруднено движение по ул. Красноармейской на участке от пр. Фрунзе до пер. Нечевского. Здесь будет перекрыта одна полоса проезжей части и закрыт для пешеходов тротуар по нечетной стороне. В это время будут проводиться работы по сносу расселенных аварийных деревянных домов.

На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
На Красноармейской на неделю ограничат движение из-за работ по благоустройству
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