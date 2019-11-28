На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды
Выпускники первой школы экскурсоводов в Томске представили свои туристические маршруты. Курсы окончили 27 человек. Как интересно рассказать о своем городе, монетизировать свою любовь и знания о нем или поменять профессию — в материале ТВ2.
Два месяца томичей учили быть гидами. Лекции, мастер-классы и практические занятия проводили потенциальные работодатели —представители туристского бизнеса в Томске: туроператоры, организующие экскурсии по Томску и Сибири, краеведы и профессиональные экскурсоводы.
Томск — город с историей
На протяжении четырех лет в Томске работает проект туристского информационного центра — Первая школа экскурсоводов. На базе Томского индустриального техникума выпустились около 80 гидов. Не все они работают в туризме, но знают, что и как рассказать о родном городе.
Все участники школы могут не только получить знания по истории Томска, но и узнать много интересного о работе экскурсовода. Некоторые меняют профессию, но все же занимаются краеведением от большой любви к своему городу. Итог обучения в школе —презентация авторского экскурсионного маршрута по Томску. Маршруты любимого города разные.
Ольга Бородина по образованию биолог и работает директором в одной из томских компаний. Она разработала экскурсию о Троицком кафедральном соборе и рассказала об архитектуре конструктивизма.
Чтобы стать хорошим гидом, нужно иметь талант, — прокомментировала выпускница школы Ольга Бородина. — Мы не все станем экскурсоводами, но после курсов у многих меняется отношение к городу. Мне по роду работы часто приходится проводить экскурсии, к нам в компанию приезжают гости и бизнес-партнеры из Москвы и Питера. Я не смогу быть полноценным гидом, потому что у меня тяжелая многочасовая работа. Я занимаюсь этим для души. На своей экскурсии я расскажу о печальной судьбе кафедрального собора. Мировое сообщество составляет карты таких зданий архитектуры конструктивизма. Мы не понимаем, насколько важно сохранять эти здания.
Художник Елена Чье презентовала маршрут по томским граффити, которые находятся на проспекте Ленина в Томске. На экскурсии она научит отличать вандализм от искусства и расскажет о жизни томских райтеров (граффити-художник). С Еленой по томским граффити можно будет пройтись уже в это воскресенье.
«В Томске множество граффити, и есть как их поклонники, так и те, кто не понимает это уличное искусство, — отметила Елена Чье. — Те, кто никогда не интересовался этой субкультурой, на экскурсии получат ответы на вопросы: что такое граффити? Откуда оно пришло? Кто рисует эти работы? Есть ли у ребят художественное образование? Почему это становится так важно для них, что они пытаются доказать? Какие задачи решает граффити? Мы увидим пример современного стрит-арта, переплетенного с удивительной историей уездного города, узнаем историю создания его прототипа».
Елена Симакова работает менеджером, она придумала маршрут по местам, которые посещал Николай II в Томске. На экскурсии она расскажет, что наследнику подарили томичи, что подавали на обед в честь будущего наследника и какое важное решение было принято после этого визита в Томск.
«На своей экскурсии я расскажу, что один из участников расстрела царской семьи проживал в нашем городе, поэтому моя экскурсия называется «В двух шагах от палача», — отметила Елена Симакова. — Мне 52 года, и я кардинально захотела поменять сферу своей жизни. Менеджером я работаю для поддержания бюджета. Я давно занималась краеведением, но совсем недавно узнала, что у нас в городе обучают на экскурсоводов. К нам на занятия приходили действующие экскурсоводы, преподаватели. Причем стоимость обучения для Томска небольшая, чуть больше шести тысяч рублей за два месяца. Я надеюсь, что туроператоры меня заметили. Мне нравится старый Томск. Это город с необыкновенной аурой, он притягивает, манит. Я очень хочу стать экскурсоводом и мечтаю, чтобы большое количество людей заинтересовались историей о Томске».
Среди маршрутов были и экскурсии по Южному кладбищу, по территории томской психиатрической больницы, профессорской слободке на улице Дзержинского и в театр кукол имени Романа Виндермана.
Все маршруты — авторские. Все права на экскурсии защищены авторским правом. Анкеты гидов обещали выложить на сайте.
Как стать гидом
Сейчас по закону любой человек может объявить себя экскурсоводом и пойти зарабатывать без специального диплома.
«В профессиональном сообществе ждут закон об экскурсионной деятельности, — рассказала советник по туризму в Томске Светлана Козуб. — Сейчас нет системного обучения экскурсоводов, и мы пытаемся запустить этот процесс. После обучения в нашей школе экскурсоводов жители Томска любой профессии могут рассказать о своем любимом городе туристам. Не все станут профессиональными экскурсоводами, у многих есть стабильное место работы».
По словам организаторов курсов, туристический рынок в Томске развивается, а профессиональных экскурсоводов недостаточно. Одна из целей школы экскурсоводов — повысить качество туристских услуг и разнообразить стандартные маршруты по Томску.
«Для туроператоров важно, чтобы человек разобрался в работе экскурсовода, — отметила Светлана Козуб. — По дипломному маршруту мы понимаем, насколько человек может нестандартно мыслить, насколько он изучил рынок туристских услуг. В работе экскурсовода важна не только тема, но и правильно рассчитанный по времени маршрут. Гид должен правильно определить целевую аудиторию и проработать юридические аспекты по безопасности».
Набор в школу проходит два раза в год. В школу экскурсоводов приходят люди разного возраста. По окончании курсов выдается удостоверение гида. После школы люди создают краеведческие сообщества. В этом выпуске было много людей 50+.
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