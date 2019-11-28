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28 ноября,
2019
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На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
2 часа назад

Выпускники первой школы экскурсоводов в Томске представили свои туристические маршруты. Курсы окончили 27 человек. Как интересно рассказать о своем городе, монетизировать свою любовь и знания о нем или поменять профессию — в материале ТВ2. 

На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды

Два месяца томичей учили быть гидами. Лекции, мастер-классы и практические занятия проводили потенциальные работодатели —представители туристского бизнеса в Томске: туроператоры, организующие экскурсии по Томску и Сибири, краеведы и профессиональные экскурсоводы. 

На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды

Томск — город с историей

На  протяжении четырех лет в Томске работает проект туристского информационного центра — Первая школа экскурсоводов. На базе Томского индустриального техникума выпустились около 80 гидов. Не все они работают в туризме, но знают, что и как рассказать о родном городе. 
 
Все участники школы могут не только получить знания по истории Томска, но и узнать много интересного о работе экскурсовода. Некоторые меняют профессию, но все же занимаются краеведением от большой любви к своему городу. Итог обучения в школе —презентация авторского экскурсионного маршрута по Томску. Маршруты любимого города разные.


Ольга Бородина по образованию биолог и работает директором в одной из томских компаний. Она разработала экскурсию о Троицком кафедральном соборе и рассказала об архитектуре конструктивизма.

Выпускница школы экскурсоводов Ольга Бородина
Выпускница школы экскурсоводов Ольга Бородина
Фото: Андрей Зиневич

Чтобы стать хорошим гидом, нужно иметь талант, — прокомментировала выпускница школы Ольга Бородина. — Мы не все станем экскурсоводами, но после курсов у многих меняется отношение к городу. Мне по роду работы часто приходится проводить экскурсии, к нам в компанию приезжают гости и бизнес-партнеры из Москвы и Питера. Я не смогу быть полноценным гидом, потому что у меня тяжелая многочасовая работа. Я занимаюсь этим для души. На своей экскурсии я расскажу о печальной судьбе кафедрального собора. Мировое сообщество составляет карты таких зданий архитектуры конструктивизма. Мы не понимаем, насколько важно сохранять эти здания.

Художник Елена Чье
Художник Елена Чье
Фото: Андрей Зиневич

Художник Елена Чье презентовала маршрут по томским граффити, которые находятся на проспекте Ленина в Томске. На экскурсии она научит отличать вандализм от искусства и расскажет о жизни томских райтеров (граффити-художник). С Еленой по томским граффити можно будет пройтись уже в это воскресенье. 

На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды
Фото: Елена Чье

«В Томске множество граффити, и есть как их поклонники, так и те, кто не понимает это уличное искусство, — отметила Елена Чье. — Те, кто никогда не интересовался этой субкультурой, на экскурсии получат ответы на вопросы: что такое граффити? Откуда оно пришло? Кто рисует эти работы? Есть ли у ребят художественное образование? Почему это становится так важно для них, что они пытаются доказать? Какие задачи решает граффити? Мы увидим пример современного стрит-арта, переплетенного с удивительной историей уездного города, узнаем историю создания его прототипа».

Елена Симакова
Елена Симакова

Елена Симакова работает менеджером, она придумала маршрут по местам, которые посещал Николай II в Томске. На экскурсии она расскажет, что наследнику подарили томичи, что подавали на обед в честь будущего наследника и какое важное решение было принято после этого визита в Томск. 

На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды
Фото: Андрей Зиневич

«На своей экскурсии я расскажу, что один из участников расстрела царской семьи проживал в нашем городе, поэтому моя экскурсия называется «В двух шагах от палача», — отметила Елена Симакова. — Мне 52 года, и я кардинально захотела поменять сферу своей жизни. Менеджером я работаю для поддержания бюджета. Я давно занималась краеведением, но совсем недавно узнала, что у нас в городе обучают на экскурсоводов. К нам на занятия приходили действующие экскурсоводы, преподаватели. Причем стоимость обучения для Томска небольшая, чуть больше шести тысяч рублей за два месяца. Я надеюсь, что туроператоры меня заметили. Мне нравится старый Томск. Это город с необыкновенной аурой, он притягивает, манит. Я очень хочу стать экскурсоводом и мечтаю, чтобы большое количество людей заинтересовались историей о Томске». 


Среди маршрутов были и экскурсии по Южному кладбищу, по территории томской психиатрической больницы, профессорской слободке на улице Дзержинского и в театр кукол имени Романа Виндермана. 


Все маршруты — авторские. Все права на экскурсии защищены авторским правом. Анкеты гидов обещали выложить на сайте. 

Как стать гидом 

Сейчас по закону любой человек может объявить себя экскурсоводом и пойти зарабатывать без специального диплома. 


«В профессиональном сообществе ждут закон об экскурсионной деятельности, — рассказала  советник по туризму в Томске Светлана Козуб. — Сейчас нет системного обучения экскурсоводов, и мы пытаемся запустить этот процесс. После обучения в нашей школе экскурсоводов жители Томска любой профессии могут рассказать о своем любимом городе туристам. Не все станут профессиональными экскурсоводами, у многих есть стабильное место работы». 


По словам организаторов курсов, туристический рынок в Томске развивается, а профессиональных экскурсоводов недостаточно. Одна из целей школы экскурсоводов — повысить качество туристских услуг и  разнообразить стандартные маршруты по Томску. 


«Для туроператоров важно, чтобы человек разобрался в работе экскурсовода, — отметила Светлана Козуб. — По дипломному маршруту мы понимаем, насколько человек может нестандартно мыслить, насколько он изучил рынок туристских услуг. В работе экскурсовода важна не только тема, но и правильно рассчитанный по времени маршрут. Гид должен правильно определить целевую аудиторию и проработать юридические аспекты по безопасности». 


Набор в школу проходит два раза в год. В школу экскурсоводов приходят люди разного возраста. По окончании курсов выдается удостоверение гида. После школы люди создают краеведческие сообщества. В этом выпуске было много людей 50+.

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