На кладбище, по психбольнице и в театр кукол: куда поведут местные гиды

Новости

Выпускники первой школы экскурсоводов в Томске представили свои туристические маршруты. Курсы окончили 27 человек. Как интересно рассказать о своем городе, монетизировать свою любовь и знания о нем или поменять профессию — в материале ТВ2.

Два месяца томичей учили быть гидами. Лекции, мастер-классы и практические занятия проводили потенциальные работодатели —представители туристского бизнеса в Томске: туроператоры, организующие экскурсии по Томску и Сибири, краеведы и профессиональные экскурсоводы.

Томск — город с историей

На протяжении четырех лет в Томске работает проект туристского информационного центра — Первая школа экскурсоводов. На базе Томского индустриального техникума выпустились около 80 гидов. Не все они работают в туризме, но знают, что и как рассказать о родном городе.



Все участники школы могут не только получить знания по истории Томска, но и узнать много интересного о работе экскурсовода. Некоторые меняют профессию, но все же занимаются краеведением от большой любви к своему городу. Итог обучения в школе —презентация авторского экскурсионного маршрута по Томску. Маршруты любимого города разные.

Ольга Бородина по образованию биолог и работает директором в одной из томских компаний. Она разработала экскурсию о Троицком кафедральном соборе и рассказала об архитектуре конструктивизма.

Фото: Андрей Зиневич

Чтобы стать хорошим гидом, нужно иметь талант, — прокомментировала выпускница школы Ольга Бородина. — Мы не все станем экскурсоводами, но после курсов у многих меняется отношение к городу. Мне по роду работы часто приходится проводить экскурсии, к нам в компанию приезжают гости и бизнес-партнеры из Москвы и Питера. Я не смогу быть полноценным гидом, потому что у меня тяжелая многочасовая работа. Я занимаюсь этим для души. На своей экскурсии я расскажу о печальной судьбе кафедрального собора. Мировое сообщество составляет карты таких зданий архитектуры конструктивизма. Мы не понимаем, насколько важно сохранять эти здания.

Фото: Андрей Зиневич

Художник Елена Чье презентовала маршрут по томским граффити, которые находятся на проспекте Ленина в Томске. На экскурсии она научит отличать вандализм от искусства и расскажет о жизни томских райтеров (граффити-художник). С Еленой по томским граффити можно будет пройтись уже в это воскресенье.

Фото: Елена Чье

«В Томске множество граффити, и есть как их поклонники, так и те, кто не понимает это уличное искусство, — отметила Елена Чье. — Те, кто никогда не интересовался этой субкультурой, на экскурсии получат ответы на вопросы: что такое граффити? Откуда оно пришло? Кто рисует эти работы? Есть ли у ребят художественное образование? Почему это становится так важно для них, что они пытаются доказать? Какие задачи решает граффити? Мы увидим пример современного стрит-арта, переплетенного с удивительной историей уездного города, узнаем историю создания его прототипа».

Елена Симакова работает менеджером, она придумала маршрут по местам, которые посещал Николай II в Томске. На экскурсии она расскажет, что наследнику подарили томичи, что подавали на обед в честь будущего наследника и какое важное решение было принято после этого визита в Томск.

Фото: Андрей Зиневич

«На своей экскурсии я расскажу, что один из участников расстрела царской семьи проживал в нашем городе, поэтому моя экскурсия называется «В двух шагах от палача», — отметила Елена Симакова. — Мне 52 года, и я кардинально захотела поменять сферу своей жизни. Менеджером я работаю для поддержания бюджета. Я давно занималась краеведением, но совсем недавно узнала, что у нас в городе обучают на экскурсоводов. К нам на занятия приходили действующие экскурсоводы, преподаватели. Причем стоимость обучения для Томска небольшая, чуть больше шести тысяч рублей за два месяца. Я надеюсь, что туроператоры меня заметили. Мне нравится старый Томск. Это город с необыкновенной аурой, он притягивает, манит. Я очень хочу стать экскурсоводом и мечтаю, чтобы большое количество людей заинтересовались историей о Томске».

Среди маршрутов были и экскурсии по Южному кладбищу, по территории томской психиатрической больницы, профессорской слободке на улице Дзержинского и в театр кукол имени Романа Виндермана.

Все маршруты — авторские. Все права на экскурсии защищены авторским правом. Анкеты гидов обещали выложить на сайте.

Как стать гидом