На иллюминаторы МКС нанесут разработку томских ученых

Нанопокрытие, разработанное томскими учеными, нанесут на стекла иллюминаторов Международной космической станции (МКС) в 2021 году. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь» .

Сообщается, что космическое предприятие «Энергия» планирует в 2021 году провести эксперимент и нанести на стекла иллюминаторов МКС нанопокрытие, разработанное в Томском политехническом университете. Это покрытие должно защищать от воздействия космического мусора. В будущем покрытие нанесут и на другие поверхности МКС.





Ученые Томского политехнического университета, РКК «Энергия» и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов. В 2016 году стекла были направлены в РКК «Энергия», проведены испытания и получены положительные результаты. Затем ученые получили заказ на изготовление покрытия для самих иллюминаторов.





Специалисты планируют разместить тестовые образцы наноматериала на наружной поверхности МКС. В течение года космонавты будут наблюдать за ними. После этого российские космонавты должны будут провести ремонт образцов иллюминаторов российского сегмента станции. Причем этот этап предполагает выход космонавтов в открытый космос: с помощью специального инструмента, уже разработанного томскими учеными, «заживляющее» покрытие будет наноситься на стекла иллюминаторов. Эта мера позволит предотвратить дальнейшее разрушение поврежденных сегментов.





Напомним, Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает восьмое место.





РКК «Энергия» - один из крупнейших российских производителей техники как для пилотируемой, так и для непилотируемой космонавтики. Корпорация, в частности, разрабатывает и производит космические корабли «Союз» и «Прогресс».