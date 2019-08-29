На фестивале «Наш город+» томичам покажут, как поставить спектакль за три дня

В Томске с 30 августа по 2 сентября будет работать Всероссийская театрально-музейная лаборатория «Наш город+». Площадкой для «лабораторных» экспериментов станет Томский краеведческий музей и его филиалы.

Обучающая программа лаборатории «Наш город+» будет состоять из семинаров, вебинаров и мастер-классов от театральных специалистов, работающих в разных форматах: форум-театра (когда зрители импровизируют, предлагая разные варианты развития сценического действа), документального, а также иммерсивного театров (когда зритель полностью погружается в сценическое действо и становится его частью).



Проект предполагает интеграцию пространства музея, театра и города через творческий разговор, в котором примут участие современные деятели культуры — актер Иван Лапин из Москвы, педагог-режиссер Мария Колосова из Питера, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский и режиссер Ирина Лядова, драматург Алина Соколова и режиссер Алена Шафер из Томска и другие.





На фестивале ждут всех неравнодушных к интеллектуальным формам досуга. Томичи могут поучаствовать в работе лаборатории и как актеры, и как зрители, и как волонтеры. Выбрать для себя роль можно на сайте фестиваля.



Те, кто пожелают стать на три дня актерами, будут иметь возможность работать в группах по 12 человек под руководством одного из режиссеров, и к концу фестиваля представят публике спектакли в разных форматах. Люди заинтересованные могут поучаствовать в панельной дискуссии «Поиски нестандартных форм работы с историческим прошлым». Или — посетить мастер-классы «Нескучные форматы работы с выставкой» и «Инструкция о том, как превратить идею в проект». Ну, а в качестве зрителей томичей приглашают на творческую встречу с Иваном Лапиным и на показ документального спектакля «Бабушкин дом» — об истории коренной екатеринбургской семьи, проживающей на территории Нижне-Исетска с середины 19 века.





Подробнее с программой театрально-музейной лаборатории можно познакомиться здесь.