На едином проездном билете для томских льготников появится QR-код
С сентября на едином социальном проездном билете, которым пользуются льготники Томска, Северска и Томского района при проезде на общественном транспорте, появится QR-код. Об этом сообщает обладминистрация.
Это связано с введением безналичной оплаты за проезд в некоторых видах общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации региона, при поездке владельцу ЕСПБ нужно будет приложить свой проездной к терминалу, который находится у кондуктора. При этом количество поездок по проездному билету останется неограниченным. В транспорте, где нет терминала, можно просто показать свой проездной билет.
Стоимость проездного билета – 280 рублей, приобрести его можно при предъявлении документа, подтверждающего льготу, в любом отделении почтовой связи.
Правом проезда по ЕСПБ могут воспользоваться пенсионеры (пенсия по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидности), почетные доноры, чернобыльцы, предпенсионеры (женщины старше 55, мужчины старше 60 лет), а также сопровождающие инвалидов.
В Томской области ЕСПБ ежемесячно пользуются более 12 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что с 1 августа в электротранспорте города заработала система безналичной оплаты. В маршрутках оплачивать проезд безналично томичи смогут с 1 января 2020 года.
Теперь томичи могут оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах с помощью банковских карт или мобильных устройств. Мобильные терминалы для безналичной оплаты проезда есть во всем электротранспорте. В ближайшее время планируется установить в каждом вагоне стационарные терминалы.
В качестве подтверждения оплаты пассажиры получают чеки, служащие билетами. На мобильный телефон, к которому привязана банковская карта, приходит SMS-оповещение. Пассажиры имеют возможность расплатиться с помощью банковских карт, в том числе с технологией PayPass, а также с помощью смартфона через платежные системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Время транзакции составляет несколько секунд.
Введение системы безналичной оплаты за проезд в Томске стало одной из основных задач модернизации сферы пассажироперевозок в 2019 году. Изначально планировалось, что система заработает с 1 мая в электротранспорте, а с 1 июля и в остальном городском транспорте Томска.
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