На едином проездном билете для томских льготников появится QR-код

С сентября на едином социальном проездном билете, которым пользуются льготники Томска, Северска и Томского района при проезде на общественном транспорте, появится QR-код. Об этом сообщает обладминистрация.





Это связано с введением безналичной оплаты за проезд в некоторых видах общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации региона, при поездке владельцу ЕСПБ нужно будет приложить свой проездной к терминалу, который находится у кондуктора. При этом количество поездок по проездному билету останется неограниченным. В транспорте, где нет терминала, можно просто показать свой проездной билет.





Стоимость проездного билета – 280 рублей, приобрести его можно при предъявлении документа, подтверждающего льготу, в любом отделении почтовой связи.





Правом проезда по ЕСПБ могут воспользоваться пенсионеры (пенсия по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидности), почетные доноры, чернобыльцы, предпенсионеры (женщины старше 55, мужчины старше 60 лет), а также сопровождающие инвалидов.





В Томской области ЕСПБ ежемесячно пользуются более 12 тысяч человек.