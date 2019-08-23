На Дне томича выступят Александр Маршал и певица из Украины

На нынешний День томича в Томск приедет популярный певец Александр Маршал и российская исполнительница украинского происхождения Мари Краймбрери. Они станут хэдлайнерами праздника, сообщает мэрия.

Отметим, в 2019 году День томича запланирован на 7 сентября. Традиционно праздник откроется выстрелом пушки на Воскресенской горе. Праздничная программа начнется в 13.00 и продлится до 19.00 на сцене на Ново-Соборной площади, где сначала выступят коллективы вузов. В 16.30 концерт продолжит ВИА «Ариэль», а с 18.00 до 19.00 на сцену выйдет шоу-группа «Доктор Ватсон».



«Вечернюю программу праздника на площадке в Лагерном саду в 19.30 откроет томская кавер-группа «СНОК», после чего концерт продолжится выступлением российской поп-певицы Мари Краймбрери. В завершение праздника томичи смогут послушать песни в исполнении популярного российского музыканта Александра Маршала», — анонсирует мэрия.



В 22.45 праздничная программа завершится фейерверком.



Подробную программу «Дня томича» и информацию об изменении схемы движения транспорта можно посмотреть здесь.