На диспансеризацию томичей в 2018 году фонд ОМС потратил 227 млн рублей

В 2018 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Томской области прошли 188 640 человек. Из них больше 140 тысяч человек прошли плановую диспансеризацию с периодичностью раз в три года. Фактическая стоимость диспансеризации составила 227,2 млн рублей, профилактических осмотров взрослого населения — 5,1 млн рублей, сообщается в материалах регионального фонда ОМС, опубликованных на сайте областной Думы.

В 2019 году диспансеризацию смогут пройти 166 тысяч жителей Томской области. Это все родившиеся в 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920 годах. Для прохождения обследования нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.





Диспансеризация – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение или выявление заболевания для своевременного начала лечения или просто для корректировки образа жизни в сторону улучшения общего состояния организма. С 1 января 2019 года для прохождения диспансеризации законодательно (статья 185 ТК) работодатель обязан выделить работнику оплачиваемый рабочий день, что значительно упрощает возможность получения данного медицинского обследования.



В редакцию ТВ2 неоднократно обращались томичи, которые жаловались, что им приписывают прохождение диспансеризации. Так, прокуратура Томской области нашла многочисленные нарушения требований закона при проведении диспансеризации детей-сирот: не всех детей, о диспансеризации которых отчитывались, реально осматривали, а в некоторых случаях проводили не все необходимые исследования.





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