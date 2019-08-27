На депутата томского сельсовета завели уголовное дело о незаконной вырубке леса

Следственное управление СКР по Томской области по материалам ФСБ возбудило уголовное дело в отношении участкового лесничего Колпашевского филиала областного госучреждения «Томсклес». Подозреваемый вырубил лес на сумму более 2,5 млн рублей.
Об этом пишет Интерфакс.Сибирь.
«Подозреваемый, также являясь депутатом совета Саровского сельского поселения Колпашевского района, с марта по июнь 2018 года создал условия для незаконной вырубки леса на территории урочища «Чкаловское» Колпашевского лесничества на общую сумму более 2,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Депутата обвиняют в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ ч.1)