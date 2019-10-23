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На что Томская область попросила денег у Совета Федерации. В одной картинке
2 часа назад
Дни Томской области закончились в Совете Федерации. Губернатор и его замы представили регион, рассказали про приоритетные проекты и просили деньги на их реализацию.
А еще речь шла:
- о льготах для экспортеров дикоросов;
- о льготах для недропользователей, разрабатывающих проекты добычи трудноизвлекаемой нефти;
- изменении межбюджетных отношений;
увеличении расходов на национальные проекты с учетом специфики региона;
- создании федерального закона об экспериментальных правовых режимах.
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