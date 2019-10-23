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23 октября,
2019
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На что Томская область попросила денег у Совета Федерации. В одной картинке

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Дни Томской области закончились в Совете Федерации. Губернатор и его замы представили регион, рассказали про приоритетные проекты и просили деньги на их реализацию. 

На что Томская область попросила денег у Совета Федерации. В одной картинке

А еще речь шла:


  • о льготах для экспортеров дикоросов;
  • о льготах для недропользователей, разрабатывающих проекты добычи трудноизвлекаемой нефти;
  • изменении межбюджетных отношений;

  • увеличении расходов на национальные проекты с учетом специфики региона;

  • создании федерального закона об экспериментальных правовых режимах. 


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