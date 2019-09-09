На Change.org запустили петицию с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова

С Данилой я познакомился в 2013 году, — рассказал учитель. — Он был замкнутым учеником, сидел за партой и ничего не хотел. Я его старался не трогать. 9-й класс он закончил только потому, что учился «со справкой», а администрация обязывает педагогов аттестовывать таких ребят. Знания по школьной программе у Данилы нулевые. В школе он запросто мог послать педагога матом, начать угрожать. При попытке вызвать Данила к доске он выражал негативные эмоции. На взрослых женщин он не позволял себе раскрывать рот, а на учителей моложе мог. Если что-то ему не нравилось, он повышал тон в разговоре, используя резкие слова. Мне Данила никогда не угрожал. Он старался себя держать в руках, но это давалось ему с трудом. В 10-й класс Данила пошел потому, что не поступил в ПТУ. Из школы был отчислен за систематические прогулы и нулевую успеваемость. Официально же документы забрал сам. Зная Данила, его стиль общения и поведения, меня нисколько не удивляет нежелание водителя идти на мировое соглашение.

