Добрые новости
09 сентября,
2019
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Новости

На Change.org запустили петицию с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На сайте Change.org появилась петиция в защиту подростка, чью собаку сбили насмерть этим летом. Она адресована прокурору Томской области Виктору Романенко, мэру Томска Ивану Кляйну и председателю Томского областного суда Ларисе Школяр. Петиция создана 9 сентября и на 17 часов собрала 176 подписей. 

Данила Сафронов
Данила Сафронов

Напомним, в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело по статье 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его щенка. Сейчас Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Водитель подал заявление в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Кроме этого, несовершеннолетний владелец собаки якобы «угрожал убить водителя».  Даниле грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года.

После выхода истории про ДТП с собакой в  редакцию ТВ2 позвонил один из учителей Данилы, который пожелал остаться анонимным (имя учителя имеется в распоряжении редакции). Он рассказал, что парень окончил 9 классов, перешел на следующий год, отучился несколько месяцев и забрал документы из школы.

С Данилой я познакомился в 2013 году, — рассказал учитель. — Он был замкнутым учеником, сидел за партой и ничего не хотел. Я его старался не трогать. 9-й класс он закончил только потому, что учился «со справкой», а администрация обязывает педагогов аттестовывать таких ребят. Знания по школьной программе у Данилы нулевые. В школе он запросто мог послать педагога матом, начать угрожать. При попытке вызвать Данила к доске он выражал негативные эмоции. На взрослых женщин он не позволял себе раскрывать рот, а на учителей моложе мог. Если что-то ему не нравилось, он повышал тон в разговоре, используя резкие слова. Мне Данила никогда не угрожал. Он старался себя держать в руках, но это давалось ему с трудом.  В 10-й класс Данила пошел потому, что не поступил в ПТУ. Из школы был отчислен за систематические прогулы и нулевую успеваемость. Официально же документы забрал сам. Зная Данила, его стиль общения и поведения, меня нисколько не удивляет нежелание водителя идти на мировое соглашение.

Первое судебное заседание по делу Данилы Сафронова пройдет 12 сентября.

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