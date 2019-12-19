На Change.org запустили петицию с требованием пересмотреть дело Романа Морозова

На сайте Change.org появилась петиция с требованием пересмотреть приговор бывшему томичу Роману Морозову, который получил 11 лет колонии строгого режима за продажу наркотиков.

Петиция создана 18 декабря и адресована президенту России Владимиру Путину. В настоящий момент собрано 15 подписей.





Напомним, Романа Морозова обвинили в незаконной продаже наркотиков через интернет и в организации преступного сообщества. Сам Роман Морозов утверждает, что невиновен. Его адвокат Николай Белевцев настаивал, что и следствие, и судебный процесс велись с многочисленными нарушениями. Основной уликой стал IP‑адрес с незапароленным вайфаем, которым Роман пользовался, когда был в гостях у родственников. Основным свидетелем стал мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по 228-й статье. Свидетель говорил на суде, что именно Роман брал его на работу «закладчиком», обещал повышение и передавал адреса, где нужно спрятать наркотики.





Сам Роман Морозов говорил, что непричастен к наркоторговле. И что полицейские при допросе предлагали ему откупиться от уголовного преследования, а потом подбросили наркотики.



Но суд не поверил показаниям Романа и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.