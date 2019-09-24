На Байкале жители посёлка жалуются на остановку строительства завода по розливу воды

Жители посёлка Култук на Байкале пожаловались на остановку строительства завода по розливу воды уполномоченному по правам человека Иркутской области Виктору Игнатенко, сообщают Сибирь.Реалии . Жители поселка надеялись, что новое производство может дать им работу.

Обращение под названием "283 человека могут быть незаконно лишены конституционного права на труд. Помогите разобраться!" подписало 85 человек. Авторы документа рассказывают, что посёлок находится на грани вымирания, так как тайга из-за пожаров и вырубок больше не кормит, а вылов омуля запрещён.

Завод по розливу воды компании "АкваСиб", который начали строить в 2019 году, давал, по их словам, надежду на улучшение ситуации с трудовой занятостью, предприятие должно было создать 283 новых рабочих места. Но в апреле арбитражный суд Иркутской области запретил компании "АкваСиб" продолжать строительство завода на берегу Байкала.

Напомним, что на Байкале близ поселка Култук в Слюдянском районе китайская компания хотела построить завод для экспорта питьевой бутилированной воды в Китай. Планировалось, что в сутки завод будет поставлять 528 тысяч литров воды. На сайте Change.org была создана петиция с требованием остановить строительство завода. Ее подписали более миллиона человек.





Строительство завода по розливу воды из озера Байкал для поставок в Китай вызвало широкий общественный резонанс. В частности, шоумен Сергей Зверев выходил с одиночным пикетом на Красную площадь против строительства завода на Байкале, за что его впоследствии оштрафовали.





Позднее стало известно, что предприятие ООО «АкваСиб», занимающееся строительством завода, нарушало экологическое законодательство: был обнаружен розлив нефтепродуктов. 15 марта Кировский районный суд Иркутска удовлетворил иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры и остановил строительство завода.