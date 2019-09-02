На Байкале установили бюст Путина, чтобы обратить внимание на ограничение прав

В посёлке Хужир байкальского острова Ольхон активисты установили бюст президента Владимира Путина. Так они хотят обратить внимание главы государства на ограничение своих прав и то, что его поручения не выполнены, сообщило агентство «Байкал24».

Большой бюст установлен на постаменте, на котором написано: «Гарант Конституции» и «Свободу Копылову» (арестованный бывший мэр Ольхонского района.





По словам местных жителей, бюст будет использоваться для прямых обращений жителей Ольхонского района к Владимиру Путину. Они подчеркивают, что других путей добиться, чтобы их услышали, у активистов не осталось. Первое обращение к главе государства опубликовано в социальных сетях, его подписали более 3 тысяч жителей Ольхонского района и Иркутской области.





Авторы обращения отмечают, что население побережья Байкала «фактически подвергается дискриминации из-за того, что живёт на Байкальской природной территории», оно оказалось под жестким ограничением из-за противоречий в законодательстве.





«Мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое», – говорится в обращении.





Его авторы также заявляют, что местные власти не выполняют данное Путиным поручение проложить на Ольхоне современные асфальтовые дороги.



«Просим взять на личный контроль работу по восстановлению наших конституционных и иных прав, устранению правовых нестыковок, освобождению от преследования невиновных», – говорится в обращении активистов.