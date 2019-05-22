На арт-фесте «мУкА» расскажут о необходимости реставрации томских Складов Горохова

С 31 мая по 2 июня в Томске пройдет арт-фестиваль «мУкА: склады искусства». Организаторы хотят привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова».





«Это памятник архитектуры федерального значения, но, к сожалению, этот статус ему никак не помогает», – говорит куратор фестиваля Анастасия Куклина.





Организаторы фестиваля планируют создать в строении-памятнике центр современной культуры в Томске. В 2012 году памятник архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова» был передан в оперативное управление Государственному центру современного искусства (ГЦСИ, ныне РОСИЗО) для размещения Сибирского филиала. Подготовлена вся документация проекта по его реставрации и подана заявка в программу «Культура России». В настоящий момент здание законсервировано и находится на грани полного разрушения, что вызывает озабоченность и возмущение томичей, неравнодушных к этой проблеме.





С помощью фестиваля организаторы хотят напомнить, что скоро Томск может остаться без памятника архитектуры и полноценного центра современного искусства. По словам Анастасии Куклиной, очень многие художники уезжают из Томска в Москву или Санкт-Петербург из-за невозможности реализовывать себя в творческом плане. Отчасти это связано с отсутствием адекватных выставочных площадок, полноценной институциональной, финансовой и кураторской поддержки.