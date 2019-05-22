На арт-фесте «мУкА» расскажут о необходимости реставрации томских Складов Горохова
С 31 мая по 2 июня в Томске пройдет арт-фестиваль «мУкА: склады искусства». Организаторы хотят привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова».
«Это памятник архитектуры федерального значения, но, к сожалению, этот статус ему никак не помогает», – говорит куратор фестиваля Анастасия Куклина.
Организаторы фестиваля планируют создать в строении-памятнике центр современной культуры в Томске. В 2012 году памятник архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова» был передан в оперативное управление Государственному центру современного искусства (ГЦСИ, ныне РОСИЗО) для размещения Сибирского филиала. Подготовлена вся документация проекта по его реставрации и подана заявка в программу «Культура России». В настоящий момент здание законсервировано и находится на грани полного разрушения, что вызывает озабоченность и возмущение томичей, неравнодушных к этой проблеме.
С помощью фестиваля организаторы хотят напомнить, что скоро Томск может остаться без памятника архитектуры и полноценного центра современного искусства. По словам Анастасии Куклиной, очень многие художники уезжают из Томска в Москву или Санкт-Петербург из-за невозможности реализовывать себя в творческом плане. Отчасти это связано с отсутствием адекватных выставочных площадок, полноценной институциональной, финансовой и кураторской поддержки.
В рамках фестиваля напротив разрушающегося здания Складов будет установлена мобильная паблик-арт-инсталляция, которая станет временной выставочной площадкой.
Паблик-арт — это одно их направлений в современном искусстве, которое напрямую взаимодействует со зрителем. Объект размещается в городской среде с целью проблематизации различных вопросов как самого современного искусства, так и того пространства, в котором оно представлено.
Арт-фестиваль соберет более десятка томских современных художников, которые в разных жанрах и техниках (от живописи до инсталляции и граффити) исследуют прошлое и будущее памятника. Участие примут Лукия Мурина и Николай Исаев, известные Томску акцией «Сжечь нельзя сохранить». Будут представлены работы художниц Елены Бабошко, Ани Бакшаевой, Кати Пушниковой, учениц известного томского художника Петра Гавриленко, Аксиньи и Вероники Сарычевых, группы «Сну Сну», Мити Главанакова, Адоная Кафа, Ильи Маломощенко и др. Все художники создадут новые работы для фестиваля.
Выставка будет сопровождаться лекторием. Приглашенные эксперты (журналисты, художники, краеведы, активисты) из Москвы, Челябинска, Нижнего Новгорода и Томска расскажут о том, как сохранять культурное наследие, не теряя связи с глобальными арт-трендами. В рамках мастерских взрослые и дети смогут поучаствовать в фотокроссе, в создании анимационного мультфильма и арт-объекта, смастерить открытку и приобщиться к практикам современного искусства. В программе фестиваля саунд-перформансы, экскурсии и площадка «Арт-пикник» от партнеров проекта.
Сейчас мы с коллегами работаем над обращением, которое будет направлено в Министерство культуры. Оно будет сформулировано от лица горожан в поддержку этого здания и его реконструкции в контексте центра современной культуры. Обращение можно будет подписать на арт-фестивале. Мне кажется, важно в студенческом Томске не просто сохранять наследие, но и делать его актуальным и интересным для молодежи, — добавила Анастасия Куклина.
С расписанием можно ознакомиться на сайте арт-фестиваля.
Савелий Горюнов
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