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18 августа,
2019
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На 79 Гвардейской Дивизии в жилом доме закрыли круглосуточную сауну

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По требованию прокуратуры в многоквартирном жилом доме на улице 79 Гвардейской Дивизии в Томске закрыли сауну. Об этом сообщает областная прокуратура. 


После обращения граждан, прокуратура проверила сауну по нормам противопожарной безопасности. Сауна находилась в подвале жилого многоквартирного и работала круглосуточно. 


«В соответствии с требованиями противопожарной безопасности в цокольном, первом и втором этажах жилых многоквартирных домов не допускается размещать бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах)», – говорится на сайте областной прокуратуры.


В прокуратуре обратились в суд с исковым заявлением о запрете эксплуатации и демонтаже оборудования для сауны.


Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры. Судебное решение не вступило в законную силу.

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