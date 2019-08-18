На 79 Гвардейской Дивизии в жилом доме закрыли круглосуточную сауну

По требованию прокуратуры в многоквартирном жилом доме на улице 79 Гвардейской Дивизии в Томске закрыли сауну. Об этом сообщает областная прокуратура.





После обращения граждан, прокуратура проверила сауну по нормам противопожарной безопасности. Сауна находилась в подвале жилого многоквартирного и работала круглосуточно.





«В соответствии с требованиями противопожарной безопасности в цокольном, первом и втором этажах жилых многоквартирных домов не допускается размещать бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах)», – говорится на сайте областной прокуратуры.





В прокуратуре обратились в суд с исковым заявлением о запрете эксплуатации и демонтаже оборудования для сауны.







Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры. Судебное решение не вступило в законную силу.