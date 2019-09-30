На 23 млн рублей оштрафовали торговцев поддельным алкоголем в Томской области

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С 2018 года полиция Томской области проверила более двух тысяч организаций розничной торговли. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, торговцев контрафактным алкоголем оштрафовали на 23 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба МВД

«Выявлено свыше 1600 административных правонарушений, изъято 10 тысяч литров алкоголя, общая сумма штрафов превысила 23 миллиона рублей», — рассказал глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Анатолий Кривошеин.

Специалисты отметили, что сложнее всего бороться с подделкой слабоалкогольных пивных напитков. Причина в том, что для их производства не нужно лицензии и маркировки, а для приготовления — сложных ингредиентов.

Начиная с 2014-го, ежегодно на рынок России выпускается около 25-30 миллионов литров фальсифицированных пивных напитков, в 2018-м — 80 миллионов литров, — отметила заместитель руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Оксана Лубенец. — Производство осуществлялось нелегально, потери бюджета от неуплаты акциза доходили до 1,5 миллиарда рублей.