На 100 баллов. Стали известны результаты ЕГЭ в Томской области

Стали известны первые результаты единого государственного экзамена по географии, литературе и математике. Наивысшие баллы получили 11 человек, об этом сообщает департамент образования.





По итогам экзамена по географии трое выпускников Томской области получили 100 баллов. Безупречно справились с заданиями ученики лицея при ТПУ, Бакчарской СОШ и гимназии № 26.





Экзамен по литературе сдали на 100 баллов четыре человека. Это два выпускника Гуманитарного лицея, гимназии № 6 и музыкального колледжа им. Э. Денисова.





Также школьникам стали известны результаты сдачи профильного уровня ЕГЭ по математике. Результат в 100 баллов получили четыре одиннадцатиклассника — двое учеников лицея при ТПУ, по одному из Северской гимназии и Томского физико-технического лицея.





В Томской области профильную математику сдавали около трех тысяч человек. 240 человек получили высокие баллы — от 81 до 100. Базовую математику успешно сдали 97 процентов выпускников Томской области.





«В этом году количество учеников с высокими баллами по профильной математике, по сравнению с 2018 годом, увеличилось в 2,5 раза, — подчеркнула начальник областного департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. — Кроме того, уменьшилась доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по предмету — 27 баллов».





Напомним, ЕГЭ (Единый государственный экзамен) сдают больше шести тысяч томских школьников.

В Томской области в 2019 году работает 61 пункт проведения ЕГЭ. Все они обеспечены видеонаблюдением, металлоискателями, оборудованием для печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования материалов.





Весь период аттестации для выпускников продлится до 2 июля.





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