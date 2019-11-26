МВД: В Бурятии глава банка украл у вкладчика более 200 млн рублей

В Бурятии 56-летний председатель правления одного из банков украл со счета вкладчика более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба республиканского МВД . Возможно, речь идет о хищении средств со счета бывшего зампреда правительства Бурятии Вадима Гейдебрехта.

Следствием установлено, что в 2015-2016 годах председатель правления коммерческого банка, используя служебное положение, совершил хищение средств с обезличенного металлического счета клиента банка, — говорится в сообщении. — В результате клиенту был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 200 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Названия банка в пресс-службе МВД не называют, однако речь может идти о «БайкалБанке» и Вадиме Егорове, который был его главой до 2016 года. Издание «Номер один» в июле этого года рассказывало, что бывший зампред правительства Бурятии и депутат Хурала Вадим Гейдебрехт из-за банкротства банка потерял около 72 кг золота.

Среди вкладчиков, которых банк «кинул» на крупные суммы, особо выделяется экс-первый заместитель председателя правительства РБ Владимир Гейдебрехт, потерявший в ходе краха банка около 72 килограммов золота, находившихся там на обезличенном металлическом счете, — говорилось в статье «Номер один». — Всего в «БайкалБанке» бывший чиновник держал 176 млн рублей, вырученных ранее от сделки по продаже олигарху Олегу Дерипаске пакета акций Селенгинского ЦКК, которым он ранее руководил.

Центральный банк РФ забрал лицензию у «БайкалБанка» в августе 2016 года. Базировался «БайкалБанк» в Улан-Удэ, а филиалы организации находились в Москве, Крыму, Краснодаре и Иркутске.





«В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества «БайкалБанк» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, — утверждал Центробанк. — После исполнения требований надзорного органа о надлежащей оценке принимаемых кредитных рисков банк полностью утратил собственные средства (капитал)».





Руководство банка его деятельность нормализовать не смогло. Кроме того, по сведениям ЦБ, собственник и руководители банка выводили активы из организации. Суд признал виновными в покушении на присвоение денег, золота и недвижимости на сумму более 895 млн рублей пятерых сотрудников и владельцев «БайкалБанка» и назначил им от 4,5 до 5 лет заключения.