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21 октября,
2019
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МВД: Трое томичей заработали на обналичивании денег 67 миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Троих томичей будут судить по обвинению в обналичивании денег, сообщает пресс-служба регионального МВД. По версии следствия, они создали нелегальный банк и заработали через него 67 миллионов рублей.

МВД: Трое томичей заработали на обналичивании денег 67 миллионов рублей

«Трое жителей города Томска организовали нелегальную кредитную организацию без государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии и оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридических и физических лиц с извлечением от указанной деятельности дохода в особо крупном размере на сумму свыше 67 000 000 рублей», — говорится в сообщении.


Следователи допросили более 50 свидетелей и провели 15 бухгалтерских экспертиз. В материалах уголовного дела — 71 том без учета вещественных доказательств.


После того как обвинительное заключение по делу утвердит прокурор, его передадут в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

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