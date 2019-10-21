МВД: Трое томичей заработали на обналичивании денег 67 миллионов рублей

Троих томичей будут судить по обвинению в обналичивании денег, сообщает пресс-служба регионального МВД. По версии следствия, они создали нелегальный банк и заработали через него 67 миллионов рублей.

«Трое жителей города Томска организовали нелегальную кредитную организацию без государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии и оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридических и физических лиц с извлечением от указанной деятельности дохода в особо крупном размере на сумму свыше 67 000 000 рублей», — говорится в сообщении.





Следователи допросили более 50 свидетелей и провели 15 бухгалтерских экспертиз. В материалах уголовного дела — 71 том без учета вещественных доказательств.





После того как обвинительное заключение по делу утвердит прокурор, его передадут в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.