МВД РФ создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

Такое решение принял глава МВД Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии министерства в пятницу, сказала Волк.

В МВД России будут созданы новые подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам сегодняшнего заседания коллегии принял решение о создании в структуре Министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», – сообщила Ирина Волк.





Глава МВД России подчеркнул, что эти новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности как в центральном аппарате Министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.







Министр поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы.



Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне.