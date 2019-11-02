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02 ноября,
2019
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Новости

МВД РФ создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В МВД России будут созданы новые подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.


Такое решение принял глава МВД Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии министерства в пятницу, сказала Волк.

МВД РФ создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам сегодняшнего заседания коллегии принял решение о создании в структуре Министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», – сообщила Ирина Волк.


Глава МВД России подчеркнул, что эти новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности как в центральном аппарате Министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.


Министр поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы.

Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне.

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