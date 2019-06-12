МВД прекратило преследование журналиста Ивана Голунова
МВД решило прекратить уголовное преследование Ивана Голунова. Решение было принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз», сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
«Сегодня он (Голунов — прим.ред.) будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — сказал министр.
Владимир Колокольцев также отметил, что материалы расследования из подразделения собственной безопасности по этому делу направлены в Следственный комитет. А полицейские, которые задержали журналиста, на время проверки отстранены от работы.
Министр пообещал ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.
«Права любого гражданина, независимо от его профессиональной принадлежности, должны быть всегда защищены», — сказал глава МВД.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Спецкор изначально заявлял, что наркотики ему подбросили, а преследование объяснял журналистскими расследованиями, которые он вел в последнее время. Решением Никулинского суда 8 июня Голунов был помещен под домашний арест.
Адвокаты Голунова неоднократно указывали, что при задержании полицейскими были допущены многочисленные нарушения, а на пакетиках с наркотиками не было обнаружено никаких отпечатков журналиста. К тому же пресс-служба МВД в сообщении о задержании Голунова разместила несколько фотографий, сделанных не в его квартире.
Журналисты разных изданий по всей стране, в том числе Томске, выходили на пикеты в защиту своего коллеги, требуя освобождения и открытого следствия. В социальных сетях многие медийные лица страны прокомментировали ситуацию с задержанием спецкора. Профсоюз журналистов собирал подписи в интернете за освобождение Ивана Голунова.
Для справки: Иван Голунов — специальный корреспондент «Медузы», один из известных в России журналистов-расследователей.
Вот над какими материалами работал Иван Голунов:
1. Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок (Meduza)
2. Пентхаус размером с два «Елисеевских». Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры (Meduza)
3. На что живет Русская православная церковь (РБК)
4. Люди гибнут за кинзу. Как устроен московский рынок зелени и при чем тут «воры в законе» («Большой город»)
5. Кто зарабатывает на реконструкции Москвы (РБК)
6. Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора. В какие регионы его будут свозить и кто этим займется (Meduza)
7. Выселяторы. За пять лет «черные кредиторы» отобрали больше 500 квартир у должников в Москве и окрестностях (Meduza)
8. Что случилось с «Пересветом»? Как пчелы и рисовая шелуха обанкротили банк РПЦ, хранивший миллиарды госкомпаний (Meduza)
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