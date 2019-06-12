МВД прекратило преследование журналиста Ивана Голунова

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МВД решило прекратить уголовное преследование Ивана Голунова. Решение было принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз», сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.



«Сегодня он (Голунов — прим.ред.) будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — сказал министр.



Владимир Колокольцев также отметил, что материалы расследования из подразделения собственной безопасности по этому делу направлены в Следственный комитет. А полицейские, которые задержали журналиста, на время проверки отстранены от работы.

Министр пообещал ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.



«Права любого гражданина, независимо от его профессиональной принадлежности, должны быть всегда защищены», — сказал глава МВД.