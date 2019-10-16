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16 октября,
2019
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МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг. Об этом сообщает РБК.

МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

По словам начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Романа Мишурова, субъекты могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять объем серий, которые могут вызвать повышенный интерес граждан.


«И опять же, делать это все через единый портал госуслуг. Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла», — сказал Роман Мишуров.


При этом, согласно предложению МВД, на портале можно будет организовать выбор «красивых» номеров и любых других. Он отметил, что покупка номеров через Госуслуги будет наиболее удобна и безопасна для покупателя.


«Необходимо обеспечить возможность покупки требуемого номера любому человеку, не тому, кто прибежал быстро и скупил все», — добавил Мишуров.


По словам Мишурова, ведомство сомневается в эффективности проведения процедур через аукцион, который будет занимать 30 дней, как предлагает Минэкономразвития.


В ноябре прошлого года стало известно, что Минэкономразвития предлагает разрешить продажу на аукционах в интернете номеров с «красивой» комбинацией. Ведомство отмечало, что в ходе разработки документа нужно решить несколько вопросов, в частности, кто будет контролировать проведение аукционов — федеральные органы исполнительной власти или профессионально занимающиеся проведением торгов организации.

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