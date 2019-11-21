МВД и ФСБ перекрыли крупный канал контрабанды томского леса

Сотрудниками Томского Линейного отдела МВД России совместно с коллегами из управления ФСБ России по Томской, Омской и Новосибирской областям при участии УМВД России по Томской области и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры перекрыт канал контрабанды леса в страны ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба УМВД России.

Установлено, что мужчина и женщина организовали незаконную отправку большегрузных автомобилей через государственную границу РФ с древесиной хвойных пород. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций. По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции подозреваемыми за рубеж может превысить 600 миллионов рублей , — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Следственным отделом Томского Линейного отдела МВД России на основании оперативных материалов Управления ФСБ России по Томской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 и частью 3 статьи 191.1 УК РФ.







В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Представителями правоохранительных ведомств в Томске и Новосибирске одновременно проведены обыски по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в сумме более 8 миллионов рублей, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, на участке государственной границы России в Омской области правоохранителями задержан грузовой автомобиль с пиломатериалами.

