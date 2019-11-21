МВД и ФСБ перекрыли крупный канал контрабанды томского леса
Сотрудниками Томского Линейного отдела МВД России совместно с коллегами из управления ФСБ России по Томской, Омской и Новосибирской областям при участии УМВД России по Томской области и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры перекрыт канал контрабанды леса в страны ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба УМВД России.
Установлено, что мужчина и женщина организовали незаконную отправку большегрузных автомобилей через государственную границу РФ с древесиной хвойных пород. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций. По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции подозреваемыми за рубеж может превысить 600 миллионов рублей, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственным отделом Томского Линейного отдела МВД России на основании оперативных материалов Управления ФСБ России по Томской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 и частью 3 статьи 191.1 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Представителями правоохранительных ведомств в Томске и Новосибирске одновременно проведены обыски по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в сумме более 8 миллионов рублей, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, на участке государственной границы России в Омской области правоохранителями задержан грузовой автомобиль с пиломатериалами.
Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.
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